ترامب يدافع عن نفسه أمام المحكمة: أنا غير مذنب

ترامب يدافع عن نفسه أمام المحكمة: أنا غير مذنب
التاريخ
8/31/2023 3:13:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - دفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، ببراءته من التهم الجنائية المتعلقة بقضية التدخل في انتخابات 2020 في جورجيا.
وقال ترامب ردا على سؤال حول تهديده بالسجن في مقابلة مع المذيع غلين بيك: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث على الإطلاق. كل حالة من هذه الحالات هي عملية خداع".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه "يلاحق قضائيا من قبل "أشخاص سيئين ومرضى".
وأشار أيضا إلى أن "عدد مؤيديه أصبح الآن "أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى".
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