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ترامب يدافع عن نفسه أمام المحكمة: أنا غير مذنب

8/31/2023 3:13:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، ببراءته من التهم الجنائية المتعلقة بقضية التدخل في انتخابات 2020 في جورجيا.
وقال ترامب ردا على سؤال حول تهديده بالسجن في مقابلة مع المذيع غلين بيك: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث على الإطلاق. كل حالة من هذه الحالات هي عملية خداع".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه "يلاحق قضائيا من قبل "أشخاص سيئين ومرضى".
وأشار أيضا إلى أن "عدد مؤيديه أصبح الآن "أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى".

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