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الرئيس يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

8/31/2023 3:12:34 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN /استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين من المحافظات الشمالية والجنوبية للعمل في دولة الكويت الشقيقة، برئاسة وكيل وزارة التربية بالتكليف، الوكيل المساعد للتعليم العام في الكويت، أسامة السلطان.

ورحب الر ، بالوفد الكويتي الشقيق، مشددا على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والكويتي.

وحمل الرئيس الوفد تحياته إلى أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده وللشعب الكويتي الشقيق، مثمنا مواقف الكويت الثابتة والدائمة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال، والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني في شتى المجالات.

وأشاد الرئيس بحرص الكويت على التعاقد مع المعلمين والمعلمات الفلسطينيين، الأمر الذي يسهم في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

من جانبه، أكد الوفد الكويتي حرصه على تمتين التعاون التعليمي بين دولتي فلسطين والكويت، مشيرا إلى أنه تعاقد مع أكثر من 531 معلما ومعلمة من الضفة الغربية وقطاع غزة، من عدة تخصصات علمية، من بينهم 211 من المعلمات و320 من المعلمين.

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