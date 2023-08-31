لمواجهة الارتفاع العالمي : وزارة المالية تعلن دعمها للمحروقات في فلسطين
التاريخ
8/31/2023 3:12:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN / قررت وزارة المالية زيادة دعم أسعار المحروقات لشهر أيلول 2023، لتقليل الزيادة على أسعار المحروقات والغاز في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وانخفاض الشيقل أمام الدولار.
وأعلنت الهيئة العامة للبترول، مساء اليوم الخميس، أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول، والتي أظهرت ارتفاع سعر لتر السولار بـ20 أغورة مقارنة بأسعار شهر آب، ليباع اللتر بـ6.49 شيقلا، علمًا أن لتر السولار ارتفع لدى الجانب الإسرائيلي بـ40 أغورة.
كما طرأ ارتفاع على سعر لتر البنزين (95 أوكتان) الأكثر استخداما في السوق الفلسطينية بواقع 9 أغورات ليصل إلى 6.79 شيقلا.
وأوضحت وزارة المالية أن دعم المحروقات لشهر أيلول/سبتمبر ارتفع إلى 110 ملايين شيقل، في حين بلغ 85 مليون شيقل في شهر آب.
وذكرت أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود كلّف الخزينة العامة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي 435 مليون شيقل .
وفيما يلي أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول:
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