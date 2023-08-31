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لمواجهة الارتفاع العالمي : وزارة المالية تعلن دعمها للمحروقات في فلسطين

8/31/2023 3:12:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / قررت وزارة المالية زيادة دعم أسعار المحروقات لشهر أيلول 2023، لتقليل الزيادة على أسعار المحروقات والغاز في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وانخفاض الشيقل أمام الدولار.

وأعلنت الهيئة العامة للبترول، مساء اليوم الخميس، أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول، والتي أظهرت ارتفاع سعر لتر السولار بـ20 أغورة مقارنة بأسعار شهر آب، ليباع اللتر بـ6.49 شيقلا، علمًا أن لتر السولار ارتفع لدى الجانب الإسرائيلي بـ40 أغورة.

كما طرأ ارتفاع على سعر لتر البنزين (95 أوكتان) الأكثر استخداما في السوق الفلسطينية بواقع 9 أغورات ليصل إلى 6.79 شيقلا.

وأوضحت وزارة المالية أن دعم المحروقات لشهر أيلول/سبتمبر ارتفع إلى 110 ملايين شيقل، في حين بلغ 85 مليون شيقل في شهر آب.

وذكرت أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود كلّف الخزينة العامة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي 435 مليون شيقل .

وفيما يلي أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول:


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