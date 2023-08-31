التشيك.. حلوى توقع طفلين في مصيدة تعاطي المخدرات
التاريخ
8/31/2023 3:07:33 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أوقعت حلوى مزيَّفة طفلين تشيكيين في مصيدة تعاطي المواد المخدرة، بعدما عثرا عليها وتناولاها ببراءة وعفوية.
وكشف متحدث باسم الشرطة في جمهورية التشيك، اليوم، أن الشرطة تجري تحقيقاً بعد أن عثر الطفلان على حلوى تحتوي على الحشيش وتناولاها في الهواء الطلق.
وقالت الشرطة إن الحلويات التي تحتوي على مادة «تتراهيدروكانبينول»، المعروفة اختصاراً بـ«تي إتش سي»، وهي العنصر النشط الرئيس في القنب، كانت مغلَّفة في ورق يشبه حلوى أطفال شائعة، مشيرةً إلى أنه تم اكتشاف الأمر في منطقة موست شمال شرقي براغ.
وبيَّنت الفحوص الطبية وجود المادة في جسدي المريضين الصغيرين، إلا أنهما لم يعانيا أي عواقب صحية خطرة.
ويفترض المحققون أنه تم استيراد الحلويات التي تحتوي على المخدرات من الخارج، وتمت دعوة التشيكيين إلى الاتصال بالشرطة في حالة العثور على أشياء مماثلة وتجنب تناول الحلوى.
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