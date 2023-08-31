التشيك.. حلوى توقع طفلين في مصيدة تعاطي المخدرات





وكشف متحدث باسم الشرطة في جمهورية التشيك، اليوم، أن الشرطة تجري تحقيقاً بعد أن عثر الطفلان على حلوى تحتوي على الحشيش وتناولاها في الهواء الطلق.

وقالت الشرطة إن الحلويات التي تحتوي على مادة «تتراهيدروكانبينول»، المعروفة اختصاراً بـ«تي إتش سي»، وهي العنصر النشط الرئيس في القنب، كانت مغلَّفة في ورق يشبه حلوى أطفال شائعة، مشيرةً إلى أنه تم اكتشاف الأمر في منطقة موست شمال شرقي براغ.

وبيَّنت الفحوص الطبية وجود المادة في جسدي المريضين الصغيرين، إلا أنهما لم يعانيا أي عواقب صحية خطرة.

ويفترض المحققون أنه تم استيراد الحلويات التي تحتوي على المخدرات من الخارج، وتمت دعوة التشيكيين إلى الاتصال بالشرطة في حالة العثور على أشياء مماثلة وتجنب تناول الحلوى.