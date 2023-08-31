ضربته الصاعقة مرتين خلال خمس دقائق ونجا

وتبلغ فرص إصابة الشخص بالبرق خلال حياته حوالي 1 من 15300، ولكن فرص الإصابة بالبرق مرتين أقل بكثير بالطبع، وهناك سبب وراء قولهم إن البرق لا يضرب نفس المكان مرتين أبدًا، ولكن قصة الرجل الصيني ليو نان تكسر هذه القاعدة بشكل مؤكد.

وكان ليو نان وهو رجل في منتصف العمر خارج منزله في تسونيي بمقاطعة قويتشو الصينية خلال عاصفة رعدية الشهر الماضي، عندما شعر بأن ضوءًا أبيض صعقه قبل أن يفقد وعيه ويسقط على الأرض. بالكاد كان لديه الوقت لفهم ما حدث عندما رأى الضوء الساطع يصدمه مرة أخرى ويسقط مغشيا عليه ثانيةً.



وعندما استيقظ بأعجوبة للمرة الثانية، رأى ليو زوجته وأطفاله مذعورين وهم مستلقون حوله

على الأرض، وحينما تبين له أنه أصيب بصاعقة، اتصل على الفور بسيارة إسعاف. وتم نقل الرجل إلى مستشفى محلي حيث أكد الأطباء أنه تعرض للصاعقة ليس مرة واحدة بل مرتين. وشخص الأطباء إصابته بحروق من الدرجة الثالثة في قدميه وخصره وردفيه.

وقال ليو لاحقا: "لقد فقدت الوعي على الفور في ذلك الوقت، واستغرق الأمر بضع لحظات حتى أستيقظ.. ثم

جاء الضوء مرة أخرى، وضربني البرق بينما كنت مستلقيًا على الأرض. وعلى الرغم من أنني كنت على علم بتعرضي للصعق بالكهرباء، إلا أنني لم أكن أعلم أن الأرض بأكملها كانت مكهربة أيضًا."

وعادة ما تتسبب ضربات البرق في أضرار جسيمة لجلد الضحية، ولم تكن حالة ليو نان مختلفة، إذ أنه بعد حوالي شهر من نجاته بأعجوبة، لم تلتئم بعد جروح الحروق التي أصيب بها الرجل. ولكن كما يذكر موقع "أوديتي" فإنه لحسن الحظ، فإن حالته الآن مستقرة ويمكن أن يعتبر نفسه محظوظا للغاية لأنه على قيد الحياة.