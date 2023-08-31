أزيلي بقع الزيت التي تلطّخ الملابس بهذه الحيل

أزيلي بقع الزيت التي تلطّخ الملابس بهذه الحيل
التاريخ
8/31/2023 3:07:31 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يمكن أن تصبح بقع الزيت مع مرور الوقت دائمة ولا يمكن إزالتها.
لا تقلقي، من مقالنا هذا سنعرّفكِ على حيل بسيطة جداً يمكنكِ تجربتها لإزالة بقع الزيت عن الملابس.
1-صبّي كمية مناسبة من الخل الأبيض على المنطقة الملطّخة ببقع الزيت واتركيه لمدة 30 دقيقة، وبعد مرور الوقت اشطفي الملابس بالماء الدافئ.
2-ضعي كمية مناسبة من صودا الخبز على المنطقة الملطّخة ببقع الزيت واتركيه لمدة 40 دقيقة، وبعد مرور الوقت اشطفي بقع الزيت بالماء.
3-رشي دقيق الذرة على بقع الزيت واتركيه لبضع دقائق، وبعد مرور الوقت افركي البقع بفرشاة، ثمّ ضعي قطعة الملابس في الغسالة.
4-ضعي كمية كبيرة من الملح على بقع الزيت وامسحيها واتركيها لمدة تتراوح من 2 إلى 3 ساعات، ثمّ اشطفي بقع الزيت كالمعتاد.
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