أزيلي بقع الزيت التي تلطّخ الملابس بهذه الحيل

لا تقلقي، من مقالنا هذا سنعرّفكِ على حيل بسيطة جداً يمكنكِ تجربتها لإزالة بقع الزيت عن الملابس.

1-صبّي كمية مناسبة من الخل الأبيض على المنطقة الملطّخة ببقع الزيت واتركيه لمدة 30 دقيقة، وبعد مرور الوقت اشطفي الملابس بالماء الدافئ.

2-ضعي كمية مناسبة من صودا الخبز على المنطقة الملطّخة ببقع الزيت واتركيه لمدة 40 دقيقة، وبعد مرور الوقت اشطفي بقع الزيت بالماء.

3-رشي دقيق الذرة على بقع الزيت واتركيه لبضع دقائق، وبعد مرور الوقت افركي البقع بفرشاة، ثمّ ضعي قطعة الملابس في الغسالة.

4-ضعي كمية كبيرة من الملح على بقع الزيت وامسحيها واتركيها لمدة تتراوح من 2 إلى 3 ساعات، ثمّ اشطفي بقع الزيت كالمعتاد.