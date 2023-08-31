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فيراري و دوغمان يعيدان البريق لمهرجان البندقية

8/31/2023 3:05:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دخل المخرجان المخضرم مايكل مان والعائد لوك بيسون أمس حلبة السباق إلى جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية من خلال فيلميهما «فيراري» و«دوغمان».
ويحاول أقدم مهرجان سينمائي في العالم أن يستعيد بعض البريق الذي حرمه إياه إضراب كتاب السيناريو والممثلين في هوليوود وغياب كبار الأسماء عن سجادته الحمراء. إذ أدى الإضراب إلى شل الصناعة السينمائية الأميركية، وحال دون مشاركة الممثلين في الترويج للأفلام، باستثناء بعض الإنتاجات المستقلة، وهذا ما يجعل من مشاركة الممثل آدم درايفر في البندقية حدثا يعيد بعض التألق المعتاد إلى سجادة الليدو الحمراء. وبصرف النظر عن أعضاء لجنة التحكيم، التي تضم المخرج الأميركي داميان شازيل والمخرجة النيوزيلندية جين كامبيون والمخرج الإيرلندي مارتن ماكدونا، معظم من سار على البساط هم مشاهير وساسة إيطاليون. وأعرب مخرجو الأفلام المجتمعون للمشاركة في المهرجان عن دعمهم للمضربين عن العمل في الولايات المتحدة.
وقال المخرج شازيل: «من الواضح أنه وقت صعب في هوليوود.. خاصة بالنسبة للكتاب والممثلين العاملين، وأيضا لطاقم العمل».

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