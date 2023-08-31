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القمر الأزرق العملاق النادر سيعاود الظهور في 2037

8/31/2023 3:05:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تأمل هواة الظواهر الفلكية ظهور «القمر الأزرق العملاق» للمرة الأخيرة قبل سنة 2037، وهي ظاهرة نادرة يكون فيها القمر في أقرب مستوى له من الأرض وفي مواجهة الشمس مباشرة.
وهذه الظاهرة ناجمة عن تحرك القمر على مسافة متوسطة تبلغ 384400 كيلومتر من الأرض ووجوده على بعد نحو 363000 كيلومتر، وهي النقطة في مداره الإهليلجي الأقرب إلى الأرض، مما يجعله تاليا يبدو أكبر بنسبة 14%. وبالتزامن، أدى تقابل القمر تماما مع الشمس فجر أمس إلى ظهور «القمر الأزرق العملاق»، على ما أوضحت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» التي نظمت بثا مباشرا للظاهرة على موقع «يوتيوب».
ويشير مصطلح «القمر الأزرق» إلى اكتمال القمر للمرة الثانية خلال شهر واحد، وهي ظاهرة تحدث في المتوسط كل عامين ونصف العام.
لكن «القمر الأزرق العملاق» لا يظهر إلا كل 10 سنوات أو 20 سنة، وفق ما شرحت «ناسا»، موضحة أن ظهوره الأخير يعود إلى ديسمبر 2009، والتالي سيكون في مارس 2037. وخلال هذه الظاهرة، لا يكون النجم أزرق اللون فعليا، بل أخذت عبارة Blue Moon (القمر الأزرق) من عبارة بالإنجليزية هي once in a blue moon («مرة واحدة في قمر أزرق») تعني وضعا نادر الحدوث.
وإذا كان «القمر الأزرق العملاق» لعام 2023 أسعد علماء الفلك المبتدئين والمصورين، فإن قوة جاذبيته المرتبطة بقربه من الأرض، تتسبب في ارتفاع المد والجزر، مما قد يؤدي أحيانا إلى حدوث فيضانات على بعض السواحل.
وكانت الكويت قد شهدت فجر أمس ظهور القمر المكتمل الثاني خلال شهر واحد وفقاً لما ذكره مركز العجيري العلمي.

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