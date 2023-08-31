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أسوأ حريق في جنوب أفريقيا يودي بحياة العشرات وسط جوهانسبرغ

8/31/2023 3:05:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قضى عشرات الأشخاص بينهم أطفال في حريق اندلع بمبنى مؤلف من 5 طوابق وسط جوهانسبرغ في وقت متأخر من ليل الأربعاء، حسبما أفاد جهاز الطوارئ في المدينة الواقعة في جنوب أفريقيا.
وتصنف هذه الكارثة من بين حرائق المباني الأكثر فتكا منذ 20 عاما على الأقل، حيث تجاوز عدد القتلى في حريق برج غرينفيل (72 قتيلا) المؤلف من 24 طابقا، والذي احترق في يونيو 2017 في لندن. ولم تتضح على الفور أسباب الحريق، لكن العضو في لجنة السلامة العامة في مجلس بلدية جوهانسبرغ مغسيني تشواكو قدر أن تكون شموع مشتعلة وراء اندلاع الحريق.
وقال مغسيني تشواكو: «داخل المبنى نفسه، كان هناك باب (أمن) مغلق ولم يتمكن الناس من الخروج»، مضيفا: «عثر على العديد من الجثث المحترقة خلف هذا الباب». والتهم الحريق، وهو أسوأ حريق مسجل في جنوب أفريقيا، المبنى الواقع في حي فقير فيما كان يشكل في السابق منطقة أعمال بالمركز الاقتصادي في جنوب أفريقيا. وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي، إن هناك على الأقل 73 قتيلا بينهم 7 أطفال، و52 شخصا مصابين بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات مختلفة. وذكرت سلطات البلدية أن المبنى، الذي كان يضم في الماضي مركزا لإيواء نساء نازحات ثم هجر، قد تحول إلى مساكن غير قانونية.
هذا، وتم إخماد الحريق بحلول صباح أمس، لكن عناصر الإطفاء كانوا مازالوا يعملون في الموقع، فيما استمرت عمليات البحث والإنقاذ، وقد استخرجت جثث متفحمة من المبنى مددها عناصر الإنقاذ لاحقا في الشارع وغطوها بأغطية وبطانيات. وقال كيني بوبي الذي كان يزور أحد أصدقائه في المبنى حين نشب الحريق «أنا ممتن لبقائي على قيد الحياة، كثيرون ركضوا مثلي، محاولين إيجاد مخرج الطوارئ ومات الكثيرون بسبب استنشاق الدخان». وأوضح مولودزي أن «الحريق انتشر بسرعة كبيرة، وأثر على مستويات مختلفة من المبنى بسبب المواد القابلة للاحتراق». وقال مسؤولون إن بعض الضحايا ربما كانوا قد استأجروا غرفا في البناية من عصابات إجرامية. وقال طالب شاهد الحريق من الشارع، إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه بعد القفز من البناية من الطابق الرابع.

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