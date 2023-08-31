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استعدادات مكثفة لمسلسلات موسم الشتاء

8/31/2023 3:05:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
تشهد هذه الفترة استعدادت مكثفة لتصوير مسلسلات موسم خارج رمضان التي تذاع في الشتاء على المنصات والفضائيات، فقد قرر السيناريست عمرو محمود ياسين البدء في تصوير مسلسل «الفريدو»، بطولة: إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، والعمل أول قصة من كتاب «55 مشكلة في الحب»، تأليف الراحل د.مصطفى محمود، وإخراج عصام نصار، وهو 10 حلقات.
وخلال أيام تبدأ الفنانة حنان مطاوع تصوير مسلسل «صوت وصورة»، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمود عبدالوهاب، ولحين الانتهاء من ترشيح أبطال المسلسل تواصل حنان تصوير مشاهدها الأخيرة في المسلسل البوليسي «هابي هالوين» مع محمود عبدالمغني ومحمد كيلاني وفرح يوسف، إخراج أحمد عبده، والذي تدور أحداثه في قالب بوليسي حول جريمة قتل تتم في حفل للاحتفال بالهالوين.
وأخيرا، تعاقدت الفنانة إيمان العاصي على مسلسل عنوانه المؤقت «أفلاطوني»، تأليف محمد أشرف، وتنتظر اتفاق الشركة المنتجة مع مخرج المسلسل وباقي أبطاله ليبدأ التصوير مطلع سبتمبر المقبل.

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