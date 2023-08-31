Saturday, 02 September 2023 02:41 GMT

هبة الدري أرفض دخول أولادي الفن ليش يتعبون التعب اللي أنا تعبته؟!

8/31/2023 3:05:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
أكدت الفنانة هبة الدري أنها ترفض دخول ابنيها بدر وفهد الوسط الفني لأنه مجال متعب جدا، وقالت: «ليش يتعبون التعب اللي أنا تعبته؟!»، طموحي الأول أن يهتمون بدراستهم وان يواصلوا التحصيل العلمي قبل الفن.
وأوضحت الدري سبب مشاركتهما في مسرحيتها الجديدة «Sing» التي بدأ عرضها على مسرح جمعية المرشدات، قائلة: هي تجربة تعطيهما فكرة عن مجال التمثيل في وقت مبكر، لافتة الى أنها تحرص على أن تترك لهما حرية الاختيار في جميع أمور حياتهما، وأردفت: هذا الجيل مختلف ولا يستطيع احد أن يفرض عليه شيئا، واذا لديهما الموهبة والرغبة في دخول الفن «فحياهما الله» لكن الدراسة أولا، مشيرة الى أن قصة «Sing»، تعزز «سياسة الأسف» لدى الطفل، واستطردت: المسرحية فيها فكرة هادفة وسهلة الوصول الى عقول الصغار بشكل سلس و«وناسة» من خلال الأغاني والاستعراضات التي يتم تقديمها.
وفي سياق آخر، تطرقت هبة في لقاء مع برنامج «ليالي الكويت» الى أعمالها الدرامية الجديدة، وقالت: انتهيت من تصوير مسلسل «في مثل هذا اليوم» مع المنتج باسم عبدالامير والمخرج محمد القفاص، واجسد فيه شخصية امرأة كبيرة بالعمر، وهو دور جديد علي، ولدي اكثر من نص لمسلسلات لكن بسبب انشغالي بالمسرحية لم اقرر بعد أي منها سأختار للمشاركة فيه.
يذكر أن مسرحية «Sing» من تأليف: عثمان الشطي، إخراج: عبدالله عباس، بطولة: هبة الدري، فهد باسم، روان العلي، شيخة العسلاوي، صمود المؤمن، شملان العميري، طلال باسم، أحلام التميمي، منصور البلوشي، رتاج خاجة، وإنتاج مشترك بين شركة «المجموعة الفنية» للفنان باسم عبدالأمير وشركة «لوب برودكشن» للفنانين هبة الدري وزوجها نواف العلي، وتتضمن المسرحية العديد من الرسائل المهمة، وتدور قصتها حول عدد من الشخصيات التي لها أحلام تحاول تحقيقها رغم الكوارث والمآسي التي تعيشها، كل ذلك يتم تقديمه في أجواء استعراضية مبهرة.

MENAFN31082023000130011022ID1106993215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث