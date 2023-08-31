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النشمي لـ الأنباء فاقد الشيء يعطيه وأكثر!

8/31/2023 3:05:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
أعرب المؤلف محمد النشمي لـ«الأنباء» عن سعادته ببداية تصوير مسلسله للموسم الرمضاني الجديد «ياسين عبدالملك»، من إخراج: مناف عبدال، وبطولة الفنان القدير سعد الفرج، ويشاركه: حسين المهدي، فتات سلطان، حسن عبدال، ليالي دهراب، زينب بهمن، ناصر عباس، وآخرين.
وحول فكرة العمل، قال النشمي: يناقش المسلسل قضية العنف الأسري بكافة أشكاله اللفظية والشكلية وتبعاتها على المعنف، وكذلك نتطرق من خلال هذا الخط الرئيسي الى عدد من القضايا الفرعية الأخرى، وكلها تدور في إطار اجتماعي درامي مع بعض المواقف الكوميدية الموظفة في أحداث القصة، وهو من نوعية الأعمال التي تتناول القصص داخل بيت الجد.
وعن السبب وراء اختيار هذه القضية، أوضح: أحرص دائما على متابعة قضايا المحاكم والجرائم، ولاحظت أن أغلب الجرائم تحدث بسبب العنف الأسري الذي يتعرض لها الشخص، فتنطبق في بعض الحالات مقولة «فاقد الشيء لا يعطيه» وفي بعض الحالات تنطبق عكسها، وهي أن «فاقد الشيء يعطيه وأكثر»، وأكمل: نرى في عصرنا الحالي انتشار أمراض مثل «ثنائي القطب»، حيث تعرض الكثيرون لنوبات الهلع، الغضب، وغيرها من الأمور التي تنتشر بين شباب في أوائل العشرينيات، ويرجع السبب في كثير من الأحيان لهذه الأمراض أو الأعراض النفسية لتعرض هؤلاء الأشخاص للتعنيف الأسري في مرحلة طفولتهم لقلة وعي ذلك الجيل، ولهذا أصبحنا نرى حالة وعي أكبر عن الكثير من الأهالي تجاه أبنائهم من ناحية التربية الخالية من التعنيف أو الإهانة، مع الحرص على تكوين علاقات صحية أكثر بين الآباء والأبناء.
ولفت النشمي الى أنه عكف على كتابة العمل على مدار 12 شهرا بعد الانتهاء من مسلسل «منزل 12»، وأضاف: كنت أشارك كل حلقة مع المخرج مناف عبدال، وحضرنا «ستوري بورد» لكل حلقة.
أما عن السبب وراء اختيار هذا الاسم للعمل، فكشف: للمرة الأولى اختار اسم المسلسل على اسم شخصية، وفكرت بالاسم ووجدته لافتا، وأعرف أهمية اختيار الاسم لأنه يعتبر بمنزلة جزء من نجاح العمل.
وتطرق النشمي الى الشخصية التي يقدمها الفنان سعد الفرج، فقال: هي «كراكتر»، وكنت متخوفا من أن يرفض الدور، خاصة أنه جريء ويقدمه للمرة الأولى من كل أبعاد الشخصية، ولهذا كنت حريصا على كل تفاصيل الشخصية التي يقدمها هذا الهرم الفني الكبير، وفوجئت بأنه مهتم بتفاصيلها ويتواصل معي ونتناقش في خطها الدرامي، ورأيت مدى حرصه على تقديم كل المشاهد رغم جرأتها كونها تقدم للمرة الأولى.
وحول تعاونه مع الفنانة فتات سلطان، رد محمد النشمي: تقدم بطولة مطلقة، وهي فنانة تستحق هذه الفرصة، خاصة أن الدور جريء وليس بالسهولة أو بالبساطة لتجسده، وهناك مشاهد قد لا يتقبلها الجمهور، ولكننا تحدثنا وأقنعتها بها.

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