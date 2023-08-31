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244 ألف برميل صادرات الكويت النفطية لليابان يوميا

8/31/2023 3:05:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس ارتفاعا في صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان في يوليو وللشهر الثامن على التوالي بنسبة 14.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.58 ملايين برميل او 244 ألف برميل يوميا.
وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي ان الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود نفط لليابان صدرت في الشهر الماضي ما نسبته 10.5% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 8.1% بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت ان إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في يوليو انخفض بنسبة 10.6% على أساس سنوي ليصل إلى 2.34 مليون برميل يوميا ما يمثل انخفاضا للمرة الأولى منذ شهرين.
وأشارت الوكالة إلى ان الشحنات من الشرق الأوسط شكلت في الشهر الماضي نسبة 95.2% من الإجمالي بانخفاض نسبته 2.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعادت الإمارات العربية المتحدة لتكون المورد الأول للنفط لليابان على الرغم من أن الواردات من البلاد تراجعت بنسبة 11.7% عن العام الماضي لتصل إلى 968 ألف برميل يوميا، تليها المملكة العربية السعودية بـ 889 ألف برميل يوميا بانخفاض 3.2%.
وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بـ 98 ألف برميل يوميا، والولايات المتحدة الخامسة بـ 70 ألف برميل يوميا، وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية.

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