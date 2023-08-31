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المركزي يحذر 5 حالات تجعل نقودك غير قابلة للتداول

8/31/2023 3:05:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مصطفى صالح
أكد بنك الكويت المركزي أهمية المحافظة على الأوراق النقدية، إذ إن استخدامها بطريقة خاطئة يؤثر على قابليتها للتداول وإمكانية إيداعها في أجهزة الصراف الآلي.
وفي هذا الصدد، حدد بنك الكويت المركزي 5 حالات للأوراق المالية غير الصالحة للتداول والتي جاءت كما يلي:
1- قص الرقم التسلسلي للورقة أو عدم اكتمال شكلها وأبعادها المعروفة مثل الطول والعرض والسمك.
2- احتواء الورقة النقدية على ثقوب وأخرام أو تدبيس أو التي تعرض جزء منها أومعظمها للحريق.
3- الأوراق الممزقة أو التي تم تعريضها لأي نوع من المواد اللاصقة سواء كانت حرارية أو غير حرارية.
4- الأوراق المطموسة بالأحبار والأصباغ أو أي مواد كيميائية أخرى.
5- الأوراق التي تمت الكتابة عليها أو المؤشر عليها بأي نوع من الأحبار والأقلام بصورة واضحة.
يذكر أن النقد المتداول في الكويت ينقسم إلى قسمين الأول منهما أوراق النقد التي يوجد منها 6 فئات بإجمالي قيمة تصل إلى 1.99 مليار دينار، من بينها 1.15 مليار دينار من فئة 20 دينارا، و634.3 مليون دينار من فئة 10 دنانير، و113.4 مليون دينار من فئة 5 دنانير، و59.5 مليون دينار من فئة 1 دينار، و16.4 مليون دينار من فئة نصف دينار، و13.5 مليون دينار من فئة ربع دينار.
أما القسم الثاني فيتعلق بالمسكوكات التي تتكون من 6 فئات بقيمة إجمالية تصل إلى 31.36 مليون دينار، من بينها 14.15 مليون دينار لفئة 100 فلس، و9.9 ملايين دينار لفئة 50 فلسا، و4 ملايين دينار لفئة 20 فلسا، و1.9 مليون دينار لفئة 10 فلوس و1.08 مليون دينار لفئة 5 فلوس ونحو 12 ألف دينار من فئة 1 فلس.

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