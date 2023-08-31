سيولة قياسية لـ البورصة بـ 69 5 مليون دينار



«بيتك» استحوذ على 21% من سيولة جلسة الأمس بـ 14.6 مليون دينار.. تلاه «الوطني» بـ 12 مليوناً 785 مليون دينار المحصلة الإجمالية لسيولة السوق في أغسطس.. بمتوسط يومي 34 مليوناً

شريف حمدي

استقبلت بورصة الكويت سيولة أجنبية في جلسة امس بقيمة تقترب من 30 مليون دينار اثناء مزاد الإغلاق، ضختها مؤسسات تتبع «MSCI» للأسواق الناشئة خلال مراجعتها الدورية الثالثة منذ بداية العام الحالي، علما بأنه متبقي مراجعة اخيرة لـ «MSCI» لهذا العام في نهاية نوفمبر المقبل، ولم تسفر المراجعة أمس عن أي تغيير.

وعلى إثر التدفقات الاجنبية قفزت سيولة السوق امس بشكل عام إلى 69.5 مليون دينار، هي الأعلى منذ منتصف يونيو الماضي، وتركزت اغلب السيولة حول الأسهم القيادية وخاصة البنكية في مقدمتها بيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ 14.6 مليون دينار تشكل 21% من إجمالي سيولة امس.

تلاه سهم الوطني بـ 12 مليون دينار تشكل 17.2% من القيمة، تلاه سهم اجيليتي بـ 5.5 ملايين دينار تشكل 7.9%، تلاه سهم الخليج بـ 4.6 ملايين دينار تشكل 6.6% من الاجمالي، ثم سهم زين بـ 4.2 ملايين دينار تمثل 6% من إجمالي السيولة المتدفقة للسوق بجلسة امس الختامية لشهر اغسطس.

وكان لافتا خلال الشهر المنتهية جلساته امس ان السيولة كانت على ذات الوتيرة في يوليو الذي سبقه جراء الهدوء الذي يسيطر على مجريات التداول، لتصل المحصلة الإجمالية خلال اغسطس الى 785 مليون دينار بمتوسط يومي 34 مليون دينار مقارنة مع 751 مليون دينار بمتوسط 42 مليون دينار في يوليو الماضي الذي اقتصرت جلساته على 16 جلسة.

وشهدت احجام التداول ارتفاعا بنسبة 3% بنهاية اغسطس بإجمالي 3698 مليون سهم مقارنة مع 3587 مليون سهم الشهر قبل الماضي، وكان لافتا الإقبال على الأسهم المتوسطة والصغيرة المدرجة بالسوق الرئيسي.

ومع تراجع الإقبال على الأسهم القيادية وتعرضها للتصريف لجني الأرباح بعد ارتفاعات ملحوظة خلال فترة الكشف عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي والتي كانت مصحوبة بتوصيات بتوزيعات نقدية، انخفضت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنهاية اغسطس بنسبة 3.3% بمحصلة 1.4 مليار دينار ليصل الإجمالي إلى 41.39 مليار دينار مقارنة مع 42.81 مليار دينار في يوليو الماضي.

وفي سياق آخر، تراجعت قيمة ملكيات الأجانب بسوق الأسهم الكويتي خلال تعاملات اغسطس بنسبة 5.5% بمحصلة اجمالية 5.1 مليارات دينار مقارنة مع 5.4 مليارات دينار في نهاية يوليو الماضي، وذلك إثر تراجع اسعار عدد من الأسهم البنكية والقيادية في قطاعات اخرى.

وعلى صعيد الأسواق الخليجية، شهد أمس سوق الأسهم السعودي المراجعة الدورية لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، ليرتفع عدد الشركات السعودية التي يضمها المؤشر القياسي العالمي إلى 41 شركة، وقد شهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق بالسوق السعودي أمس، تداولات بلغت نحو 99.48 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 3.48 مليارات ريال، تمت عن طريق 23334 صفقة.

وعلى صعيد مراجعة الأسواق الإماراتية، قررت MSCI إضافة شركتين إلى مؤشر الشركات الصغيرة، فيما أعلنت المراجعة في بورصة قطر خروج 3 شركات من مؤشر الشركات الصغيرة.