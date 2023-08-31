الفيلكاوي لـ الإيمان الرقية الشرعية علاج للأمراض الشيطانية



الرسول صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره ورقاه جبريل وأمر غيره بالرقية

التشخيص الخاطئ يجعل المريض يظن أنه مسحور وهو غير ذلك يشترط في الراقي الإخلاص وألا يبتغي مالاً ولا سمعة وأن يكون على عقيدة السلف

أكد الشيخ بدر الفيلكاوي ان الرقية بالقرآن الكريم جائزة بشرط ان تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وان هناك شروطا يجب توافرها حتى تكون الرقية الشرعية صحيحة، مشيرا الى ان الرقية تحصن المسلم من أي سوء قد يصيبه وتحميه من الأذى. حول هذا الموضوع المهم نتعرف على المزيد:

هل ترى ان العلاج بالرقية الشرعية ضروري بعد ان تقدم الطب البشري في علاج الأمراض؟

٭ بعد ان كثرت الامراض النفســية والـــروحـــية والعضوية في هذا العصر، وتعددت انواعها واشكالها، وخرجت علينا امراض جديدة لم تكن معروفة في السابق، وقد حصل كل ذلك بسبب غفلة كثير من الناس عن ذكر الله، وعن اسباب التحصن من الوقوع في مثل هذه الامراض، والابتعاد عن الطرق الصحيحة للعلاج منها بعد وقوعها، خاصة بالاستفادة من الرقية الشرعية، وهي ظاهرة جيدة، ولكن ما يثير القلق ان يتولى هذا الامر العظيم بعض جهلة القراء الذين ليس لهم حظ من العلم الشرعي، فكانت تجارة سريعة ورابحة وأكلا لأموال الناس بالباطل.

والرقية مشروعة من الكتاب والسنة والاجماع، قال تعالى (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً)، وقوله عز وجل (يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين)، وقوله تعالى (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء)، فالشفاء الذي تضمنه القرآن الكريم عام لشفاء القلوب التي في الصدور من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها.

وفي الحديث عن عوف بن مالك الاشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك»، وعن جابر قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال فأتاه، فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال: «من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل».

وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني ان استرقي من العين، وقد اجمع العلماء على جواز الرقى.

ما أنواع الرقى؟

٭ الرقى نوعان: رقى شرعية ورقى شركية، والشرعية ما كانت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا يخالفهما من الأدعية المعروفة وهي التي تكون عند اهل الصلاح والتقوى، فهذه مقبولة في الشرع، اما الرقى الشركية وهي كل ما كان بكلام غير مفهوم وألفاظ مجهولة من الطلاسم الشركية ونحوها، وتكون عند أولياء الشيطان وحزبه، وهذه محرمة في الشرع يحرم الرقية بها او اتيان من يرقى بها.

هل هناك شروط للرقية الشرعية، وما حكمها؟

٭ نعم، هناك شروط لابد منها، واجمعت الامة على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط، وهي ان تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته او بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون رقية شركية مثل رقية السحرة والمشعوذين بعبارات محرمة، والشرط الثاني ان تكون باللسان العربي، او بما يعرف معناه من غيره، لأن ما لا يعرف معناه ربما يؤدي الى الشرك، والشرط الثالث ان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، وذلك لأن الرقية سبب من الاسباب يراد بها الحفظ والتداوي، ومن شروط الاخذ بالأسباب الاعتماد على مسببها وموجدها الله وحده لا شريك له، والرسول صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره ورقاه جبريل وامر غيره بالرقية، اما عن حكم الرقى الشرعية بالنسبة للراقي فسُنّة لما فيه من الاحسان للمرقى، اما بالنسبة للمرقى عليه فإنها مباحة.

ما الأمراض التي تعالجها الرقى؟

٭ الأمراض المعنوية العصبية والنفسية تشفيها الرقية الشرعية بعد حول الله وقوته، كما تنفع معها بعض العقاقير للأطباء، اما الامراض الروحية «الشيطانية» لا يكون علاجها إلا بالرقية الشرعية بكلام رب العالمين، ومن بحث عن غيرها فقط اخطأ السبيل، وهناك من هجروا الرقى والتجأوا للأسباب المادية الحسية فقط، وقسم من الناس انكبوا على الرقى فقط وهجروا الأخذ بالأسباب المادية الحسية وعطلوها والصحيح الاخذ بالأمرين معا.

هل تنفع الرقية لدفع البلاء قبل وقوعه أم بعد وقوعه؟

٭ تنفع الرقية لدفع البلاء قبل وقوعه وبعده، والدليل على ان الرقية تدفع البلاء قبل وقوعه ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا آوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما (قل هو الله أحد) والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما من رأسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات، اما الدليل على الرقية لدفع البلاء بعد وقوعه حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت: كان اذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام «بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذي عين».

ما صفات الراقي «المعالج»؟

٭ لابد من اخلاص النية لله، فالنية لها اثر كبير في الرقية بإذن الله تعالى، فلا يبتغي بما يقرأ مالا ولا سمعة، بل يريد ما عند الله والدار الآخرة، وتحقيق التوحيد لله وحده، وان يكون الراقي منتهجا عقيدة السلف الصالح، ويتصف بحسن الاعتقاد، كما ان يكون الراقي متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بعيدا عن البدع والمحدثات، وينبغي ان يكون الراقي صاحب عبادة وتقوى وخوف من الله، وكلما كان الراقي الى الله اقرب كانت لقراءته اثر كبير على المصاب والعكس بالعكس (إنما يتقبل الله من المتقين)، ويكون الراقي بعيدا عن الحرام والمعاصي، وان يكون المتصدي لرقية الناس متقنا الصنعة ولديه الخبرة والممارسة على يد شيخ يثق في علمه وخلقه وورعه، فليس كل من حفظ بعض الآيات اصبح راقيا ماهرا حاذقا، فعلم الرقية علم له تأصيل وقواعد وضوابط (الجاهل يطلب المال والعالم يطلب الكمال)، كما ينبغي للراقي ان يكون زاده التحصن من الشياطين والتأني في التشخيص، فهو نصف الدواء، اما التشخيص الخاطئ فيجعل المريض يعيش في وهم، ومن اخطر الامراض الوهم، فيظن انه مسحور وهو غير ذلك.