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الصديقي لـ الأنباء إتلاف 3 أطنان مواد غذائية وإغلاق منشأتين خلال جولة لـ الغذاء بأسواق العاصمة

8/31/2023 3:05:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
شدد مراقب تفتيش محافظة العاصمة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الصديقي على ضرورة الانتباه للمواد الغذائية التي يتم شراؤها من حيث تاريخ الصلاحية والانتهاء وشكل الأسماك واللحوم ومراعاة ان كانت رائحتها جيدة وتدل على انها طازجة كما هو معلن في بياناتها.
وقال الصديقي في تصريح لـ«الأنباء» عقب جولة تفتيشية على عدد من المطاعم والمحلات التجارية والأسواق المركزي في محافظة العاصمة، إن الجولة أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفات وإغلاق منشأتين غذائيتين، وإتلاف كمية من الأسماك في سوق شرق خلال المزاد المنعقد بالسوق، موضحا أن كمية المواد الغذائية التي تم إتلافها بلغت 145 كيلو غير صالحة للاستهلاك، وكانت تالفة ظاهريا.
وأضاف: تم أيضا إتلاف 3 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتا الى أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية حريصة على ضبط الأمن الغذائي بالبلاد، مبينا أن التفتيش على المواد الغذائية بشكل عام يكون على مدار 24 ساعة يوميا.
وأشار إلى ضرورة مراعاة أن تكون المواد الغذائية المستهلكة صالحة للاستخدام الآدمي، لافتا الى ضرورة الإبلاغ عن المواد غير الصالحة عبر الخط رقم 1807779.

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