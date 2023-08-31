السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخليا وخارجيا لموظفي الباب الخامس في الخاص
التاريخ
8/31/2023 3:05:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أكدت وكيلة وزارة التعليم العالي بالإنابة لمياء الملحم السماح لموظفي «الباب الخامس»، من العاملين في القطاع الخاص، بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت وخارجها، وعدم إلزامهم بالحصول على إجازة تفرغ دراسي. وقالت الملحم في كتابها الموجه لرؤساء المكاتب الثقافية الكويتية «بالإشارة إلى كتاب إدارة القضايا والتحقيقات والمتضمن عدم انطباق أحكام البند 5 من المادة 11 من لائحة معادلة الدرجات العلمية بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت والصادرة بالقرار الوزارى رقم 17 المؤرخ في 3/2/2019 على الطلبة المسجلين بالباب الخامس في القطاع الخاص، وبالإشارة إلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 5/4/2023 والمتضمن الرأي القانوني فيما يتعلق بمسألة آلية حصول الطلبة المسجلين على الباب الخامس بالقطاع الخاص على إجازة دراسية والجهة المنوط بها منح تلك الإجازة، وذلك ضمانا للحصول على التفرغ الدراسي التام، لاسيما وأنهم لا يعتبرون موظفين في جهات حكومية أو عاملين في جهات غير حكومية، والذي انتهى إلى عدم انطباق نص البند 5 من المادة 11 من لائحة معادلة الدرجات العلمية بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت والصادرة بالقرار الوزاري رقم 17 المؤرخ في 3/2/2019 على الطلبة المسجلين بالباب الخامس في القطاع الخاص، فإنه يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لتطبيق ما ورد في الرأي القانوني آنف الذكر على جميع الطلبة المسجلين في الباب الخامس في القطاع الخاص، وعدم إلزامهم بالحصول على إجازة تفرغ دراسي».
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