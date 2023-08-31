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السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخليا وخارجيا لموظفي الباب الخامس في الخاص

8/31/2023 3:05:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أكدت وكيلة وزارة التعليم العالي بالإنابة لمياء الملحم السماح لموظفي «الباب الخامس»، من العاملين في القطاع الخاص، بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت وخارجها، وعدم إلزامهم بالحصول على إجازة تفرغ دراسي. وقالت الملحم في كتابها الموجه لرؤساء المكاتب الثقافية الكويتية «بالإشارة إلى كتاب إدارة القضايا والتحقيقات والمتضمن عدم انطباق أحكام البند 5 من المادة 11 من لائحة معادلة الدرجات العلمية بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت والصادرة بالقرار الوزارى رقم 17 المؤرخ في 3/2/2019 على الطلبة المسجلين بالباب الخامس في القطاع الخاص، وبالإشارة إلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 5/4/2023 والمتضمن الرأي القانوني فيما يتعلق بمسألة آلية حصول الطلبة المسجلين على الباب الخامس بالقطاع الخاص على إجازة دراسية والجهة المنوط بها منح تلك الإجازة، وذلك ضمانا للحصول على التفرغ الدراسي التام، لاسيما وأنهم لا يعتبرون موظفين في جهات حكومية أو عاملين في جهات غير حكومية، والذي انتهى إلى عدم انطباق نص البند 5 من المادة 11 من لائحة معادلة الدرجات العلمية بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت والصادرة بالقرار الوزاري رقم 17 المؤرخ في 3/2/2019 على الطلبة المسجلين بالباب الخامس في القطاع الخاص، فإنه يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لتطبيق ما ورد في الرأي القانوني آنف الذكر على جميع الطلبة المسجلين في الباب الخامس في القطاع الخاص، وعدم إلزامهم بالحصول على إجازة تفرغ دراسي».

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