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تسليم 236 مبنى للجهات المستفيدة من أصل 237 بمدينة صباح الأحمد السكنية

8/31/2023 3:05:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن إجمالي المباني العامة التي قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذها في مدينة صباح الأحمد السكنية بلغت 237 مبنى وتم تسليم 236 منها للجهات المستفيدة.
وقالت المصادر إن هذه المباني هي: «المسجد الجامع والمركز الصحي والإسعاف ومدرسة متوسطة للبنين ومتوسطة للبنات ومدرسة ثانوية بنات ومجموعة محلات ومبنى تنمية المجتمع والسوق المركزي ومبنى خدمة المواطن وفرع الغاز ومخفر الشرطة ومركز إطفاء».
وأوضحت أن المؤسسة قامت بتصميم وتشطيب المباني العامة وفق أعلى المواصفات وتعمل حاليا على إنشاء 20 عمارة من السكن العمودي تضم 390 شقة بالضاحية الاستثمارية وهي في طور التسليم الابتدائي.

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