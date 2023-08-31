تسليم 236 مبنى للجهات المستفيدة من أصل 237 بمدينة صباح الأحمد السكنية
التاريخ
8/31/2023 3:05:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن إجمالي المباني العامة التي قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذها في مدينة صباح الأحمد السكنية بلغت 237 مبنى وتم تسليم 236 منها للجهات المستفيدة.
وقالت المصادر إن هذه المباني هي: «المسجد الجامع والمركز الصحي والإسعاف ومدرسة متوسطة للبنين ومتوسطة للبنات ومدرسة ثانوية بنات ومجموعة محلات ومبنى تنمية المجتمع والسوق المركزي ومبنى خدمة المواطن وفرع الغاز ومخفر الشرطة ومركز إطفاء».
وأوضحت أن المؤسسة قامت بتصميم وتشطيب المباني العامة وفق أعلى المواصفات وتعمل حاليا على إنشاء 20 عمارة من السكن العمودي تضم 390 شقة بالضاحية الاستثمارية وهي في طور التسليم الابتدائي.
MENAFN31082023000130011022ID1106993207
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.