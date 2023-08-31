«الأشغال» تسعى لحل مشكلة الازدحام المروري.. وإنشاء المركز الصحي بالمنطقة خلال الفترة المقبلة

عاطف رمضان

أكد رئيس لجنة أهالي «خيطان الجنوبي» المحامي بدر المطيري أن اللجنة تلقت وعودا من وزارة الأشغال العامة باستحداث مداخل ومخارج للمنطقة مع «الدائري السادس» قريبا، كاشفا أيضا عن قرب تشغيل شبكة الكهرباء بالمنطقة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المطيري في تصريح لـ «الأنباء» إن اللجنة أيضا حصلت على وعود باستحداث مداخل ومخارج للقطعتين 1 و2 مع «السادس» امتداد شارع ابراهيم بن أدهم لحل مشكلة الازدحام المروري وإنهائها بالسرعة الممكنة، واتفقت مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتوسعة شارع ابو ظبي وإنشاء جسر على طريق الملك فيصل للعودة للعاصمة، وتحديث وتوسعة مدخل المنطقة مقابل الفروانية.

وأوضح أن وزارة الكهرباء بدأت تركيب محولات الكهرباء في منطقة خيطان الجنوبي، وتم تجهيز مكائن وكيبلات أول محولين، وجار الانتهاء من توصيل جميع الكيبلات الاخرى بالمنطقة، متوقعا خلال الأسابيع المقبلة وبحد أقصى نهاية أكتوبر أن تكون شبكة كهرباء المنطقة جاهزة بالكامل ويتم تشغيلها.

وأضاف: نتوقع خلال الأسبوع المقبل أن يتم تشغيل أول محولين للكهرباء في المنطقة، ويتم توصيل الكيبلات الفرعية من الكيبل الرئيسي الى بعض المنازل ويتم تشغيل 5 محولات كمجموعة أولى على أن يتم تشغيل المجموعات الأخرى تباعا خلال الأسابيع المقبلة.

وفي سياق متصل، ذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت مؤخرا مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة المركز الصحي لمشروع خيطان الجنوبي ضمن المباني العامة وأن تاريخ إقفال المناقصة 14 سبتمبر 2023 وذلك للشركات المحلية المنفذة لمشاريع أعمال المباني العامة والتي تنطبق عليها الأسس والمعايير.

ولفت الى أن «خيطان الجنوبي» تعتبر اصغر منطقة في الكويت وتشمل 1448 منزلا تتوزع على قطعتين وسيسكن بها 1448 أسرة، مناشدا جميع الوزارات والجهات المعنية بضرورة الإسراع في تقديم إنجازات حقيقية، مشيرا الى أن المنطقة تحتاج الى زيادة المداخل والمخارج، وتحديث كل من المساجد والمدارس وتجهيز وتشغيل باقي الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة.