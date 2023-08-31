

التعاون الدفاعي بين الكويت وتركيا يواصل نموه واجتماعات بين المسؤولين لتوسيع آفاقه السفيرة التركية: الـ 18 طائرة بيرقدار جاهزة للتسليم.. وأبوابنا مفتوحة للمستثمرين الكويتيين

دارين العلي

أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية العميد محمد الجسار إن لدى الكويت وتركيا العديد من القواسم المشتركة فهما تسعيان إلى السلام وتتمسكان بنفس المبادئ الدفاعية وتتبنيان سياسة التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وأضاف العميد الجسار في كلمة خلال احتفال السفارة التركية لدى البلاد بمناسبة «يوم النصر الـ 101» أن التعاون الدفاعي بين البلدين يواصل نموه في قطاعات عدة، لافتا إلى الاجتماعات المستمرة بين مسؤولي الدفاع في البلدين لاستكشاف آفاق التعاون وتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر.

وأوضح أن من ثمرات هذا التعاون تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي بالطائرة المسيرة (بيرقدار) التركية الصنع والتي «أثبتت جدارتها وفاعليتها على مسرح العمليات»، مؤكدا ان هناك اقبالا كبيرا من قبل الشباب على الالتحاق بالخدمة العسكرية.

بدورها، قالت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى سونمز إن الكويت قد اشترت 18 طائرة درون بيرقدار وهي جاهزة للتسليم وقتما شاءت الكويت، معربة عن استعداد بلادها لتزويد الكويت بكل المعدات العسكرية التي تطلبها

وتحدثت عن التعاون العسكري والأمني بين البلدين، لافتة الى ان هناك مجالات اخرى للتعاون بعد أن رفعت تركيا قدراتها في الصناعة العسكرية مؤخرا من حيث الانتاج المحلي. وعن امكانية اقامة قاعدة عسكرية تركية في الكويت، قالت نحن جاهزون في حال طلبت الكويت ذلك أو أي دولة اخرى. ولفتت الى أن الكويت تعتبر ثاني دولة من حيث عدد السياح الى تركيا مقارنة بعدد سكانها، حيث وصل عدد السياح الكويتيين الى تركيا العامة الماضي الى نصف مليون سائح ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم خلال عام 2023 وذلك بناء على المعطيات والارقام التي وصلنا اليها حتى قبل نهاية العام. وعن دعم الكويت لبلادها في اعادة اعمار المناطق المتضررة من جراء الزلازل، قالت العمل جار لبناء مبان جديدة ونحن نستقبل جميع المساعدات من الدول الصديقة. ووجهت رسالة للمستثمرين من الكويت بأن تركيا تفتح ابوابها لجميع المستثمرين الكويتيين في مختلف المجالات والاستثمارات المالية والصناعات الدفاعية والغذائية والمواشي الحية والقطاع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والسفارة على اتم الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال في البلاد.

وعن المناسبة، قالت السفيرة التركية في كلمتها «نحتفل بالذكرى الـ 101 للنصر الذي أرسى الأساس لتركيا القوية المستقلة كما نحن عليه الآن، فلا شك أن يوم 30 أغسطس أحد أهم المحاور في تاريخنا، عندما تعرضت القوات الغازية لهزيمة ثقيلة على يد الأمة التركية في معركة دوملوبينار عام 1922. كما كان لهذا النصر أيضا تأثير عالمي، حيث شجع العديد من الدول حول العالم على كسر أغلالها والسعي إلى التحرر الكامل من الاحتلال». وأضافت «إنه لشرف كبير أن أرى، بعد مرور 101 عام، أن هذه الروح والإيمان لا يزالان سليمين ويواصلان تعزيز تصميمنا في مواجهة التحديات الجديدة التي تواجهنا، وفي مواجهة التهديدات الجيوسياسية المعقدة والجديدة اليوم، لا يزال الجيش التركي معقل الدفاع والحارس لأمتنا». وشددت السفير التركية على ثلاثة أمور مهمة، بالقول: «أولا، على مدار 101 عام، قطع الجيش التركي شوطا طويلا في مجال الإصلاحات والتخطيط والتدريب المكثف والاستثمار في التكنولوجيا والتحديث المؤسسي. وقالت: «تركيا والكويت تتقاسمان رؤية متشابهة للغاية. وتشيد الدولتان بالوساطة والحوار والتسويات السلمية للصراعات والعلاقات الودية الجيدة مع الجيران، بينما تسعى جاهدة لتحسين القدرات الدفاعية». وأوضحت أن «العلاقات بين تركيا والكويت وصلت إلى مستوى مثالي، وتستمر في النمو بشكل أقوى بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ويسعدنا أن العلاقات الأخوية بين بلدينا تتعزز من خلال المزيد من التعاون في مجال الصناعات الدفاعية».