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انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة وصفر مخالفات

8/31/2023 3:05:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن انتهاء حملتها «سلامتهم أهم» بانتهاء الفترة المقررة لحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا والتي بدأت من 1 يونيو حتى أمس، مؤكدة أن فريق عمل الظهيرة التابع لإدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية قام بالتفتيش على جميع المواقع للتأكد من الالتزام بالقرار.
وقال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي إن الهيئة بدأت بتنظيم حملة إعلامية وحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار الإداري 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في الساعات الاعتيادية.
وأضاف العتيبي أن نتائج الحملات التي قام بها فريق عمل الظهيرة خلال الفترة من بداية يونيو حتى نهاية أغسطس كالآتي: عدد المواقع المخالفة التي تم التفتيش عليها 362 موقعا، والعمالة المتواجدة بالمواقع المخالفة 580، وعدد البلاغات المستلمة 60، والمواقع المخالفة أول مرة 362، والمواقع المستوفية التي تمت إعادة التفتيش عليها 362، والمواقع المخالفة التي تم إعادة التفتيش عليها صفر.
وأشار إلى أن تطبيق القرار الإداري بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة يمثل تنظيم ساعات العمل دون إنقاصها أو تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأضرار التأخير، بل إنه جاء مراعيا للصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية. وتتقدم الهيئة بالشكر للملتزمين بتنفيذ القرار، والمواطنين المتعاونين في الإبلاغ عن أي انتهاك لقرار حظر العمل وقت الظهيرة والتبليغ عنه.

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