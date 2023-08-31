الجمهور لإيقاف أقساط المطلاع سنة

الجمهور لإيقاف أقساط المطلاع سنة
التاريخ
8/31/2023 3:05:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز المطيري
في ظل الارتفاع الملحوظ بالأسعار وتصاعد موجة الغلاء بصورة شبه يومية وارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والمواد الاستهلاكية على المواطنين، بحيث لم يعد بمقدور المواطن تحمل أعباء المعيشة، قدم النائب فايز الجمهور اقتراحا لتمديد فترة منح بدل الإيجار والاستمرار في صرفه، وإيقاف استقطاع أقساط القرض الإسكاني لمدة سنة للحاصلين على القسائم في مدينة المطلاع.
وقال الجمهور في اقتراحه: إنه نتيجة لعدم اكتمال الخدمات الأساسية في منطقة المطلاع ما يجعل هناك صعوبة بالنسبة لأهالي المنطقة من إمكانية السكن فيها بحالتها الراهنة، ورغبة منا في رفع المشقة والمعاناة عن كاهل منتظري الرعاية السكنية لحين اكتمال الخدمات الأساسية فيها، نقترح تمديد فترة منح بدل الإيجار والاستمرار في صرفه، وإيقاف استقطاع أقساط القرض الإسكاني من بنك الائتمان الكويتي لمدة سنة ميلادية للحاصلين على القسائم في منطقة المطلاع.
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