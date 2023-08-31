Saturday, 02 September 2023 02:40 GMT

الجمهور لإيقاف أقساط المطلاع سنة

8/31/2023 3:05:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز المطيري
في ظل الارتفاع الملحوظ بالأسعار وتصاعد موجة الغلاء بصورة شبه يومية وارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والمواد الاستهلاكية على المواطنين، بحيث لم يعد بمقدور المواطن تحمل أعباء المعيشة، قدم النائب فايز الجمهور اقتراحا لتمديد فترة منح بدل الإيجار والاستمرار في صرفه، وإيقاف استقطاع أقساط القرض الإسكاني لمدة سنة للحاصلين على القسائم في مدينة المطلاع.
وقال الجمهور في اقتراحه: إنه نتيجة لعدم اكتمال الخدمات الأساسية في منطقة المطلاع ما يجعل هناك صعوبة بالنسبة لأهالي المنطقة من إمكانية السكن فيها بحالتها الراهنة، ورغبة منا في رفع المشقة والمعاناة عن كاهل منتظري الرعاية السكنية لحين اكتمال الخدمات الأساسية فيها، نقترح تمديد فترة منح بدل الإيجار والاستمرار في صرفه، وإيقاف استقطاع أقساط القرض الإسكاني من بنك الائتمان الكويتي لمدة سنة ميلادية للحاصلين على القسائم في منطقة المطلاع.

MENAFN31082023000130011022ID1106993202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث