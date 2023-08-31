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الصحة سحب عينات عشوائية من مياه المدارس

8/31/2023 3:05:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
في اطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، تلقى وكيل وزارة التربية كتابا من وزارة الصحة أشارت من خلاله إلى أنه سيتم سحب عينات عشوائية من خزانات المياه في بعض المدارس كنوع من ضبط الجودة وذلك في اطار الرقابة على سلامة مياه الشرب في المدارس.
وقالت «الصحة» في كتابها، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: «نظرا لقرب بدء العام الدراسي 2024/2023 بكامل طاقته في جميع المدارس في القطاع العام والقطاع الخاص، يرجى التفضل بضرورة التنبيه على مسؤولي الشؤون الهندسية في وزارتكم الموقرة بإجراء الصيانة المطلوبة لشبكات مياه الشرب في المدارس، بدءا من خزانات مياه الشرب وصولا إلى نقطة الاستخدام في المشارب، لضمان وصول مياه نقية صالحة للشرب وخالية من أي ملوثات، علما بأن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والقرار رقم (12) لسنة 2017 الفرع الأول مادة رقم (6) تنص على «تلتزم الجهات المعنية كل منها في نطاق اختصاصها ومسئولياتها بالفحص المستمر بمعدل مرتين (كل ستة أشهر) في العام على المواقع والمنشآت التابعة لها». وأضافت: «ألزمت المادة الجهات المسؤولة عن المؤسسات التعليمية (المدارس والمعاهد والجامعات) بتقديم تقارير بيئية قبل بداية ونهاية كل عام دراسي إلى الهيئة العامة للبيئة وحرصا من وزارة الصحة (قسم صحة البيئة بإدارة الصحة العامة وأقسام الصحة الوقائية بالمناطق الصحية) على صحة وسلامة الطلبة، يتم سحب عينات عشوائية من بعض المدارس كنوع من ضبط الجودة، حيث لم يلزم قانون حماية البيئة وزارة الصحة بالرقابة الفعلية على مياه الشرب في المدارس.
وختمت وزارة الصحة كتابها بالقول: يرجى التفضل باعتبار الموضوع عاجلا حرصا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا لحدوث أي مشاكل صحية.

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