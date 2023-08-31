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الأستاد وبوقماز تفقدا استعدادات جامعة عبدالله السالم لاستقبال أول دفعة من طلبتها

8/31/2023 3:05:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد، ووزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز بزيارة تفقدية لجامعة عبدالله السالم، بحضور أمين عام مجلس الجامعات الحكومية د.عادل المانع في الحرم الجامعي - الخالدية، وذلك في إطار تكثيف الجهود الحكومية لضمان سير العملية التعليمية في جامعة عبدالله السالم وفق الهدف المرجو. وجاءت هذه الزيارة للوقوف على جاهزية الجامعة لاستقبال أول دفعة من طلبتها في سبتمبر الجاري في بداية العام الدراسي 2024/2023. وكان في استقبال الوزيرين رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود، وأمين مجلس الإدارة التأسيسي د.عادل الحسينان، وأعضاء المجلس التأسيسي، وبحضور أعضاء الفرق العاملة لمساندة الجامعة من وزارة المالية، والموظفين المستعان بهم من جامعة الكويت، ومديري الإدارات في جامعة عبدالله السالم.
وقد تفقد الوزيران والوفد المرافق مباني الفصول الدراسية والمختبرات ومباني الكافتيريا في موقع الخالدية، كما اطلعا على العرض المرئي الذي قدمه عضو المجلس التأسيسي د.فواز العنزي، مستعرضا مراحل وخطة التشغيل في جامعة عبدالله السالم للعام الدراسي 2024/2023 واستعدادات الجامعة لاستقبال طلبتها.
كما تطرق العرض المرئي إلى تصميم البرامج والنموذج المتبع والمرتكزات، وتصميم المقررات والجدول الدراسي والكتب الدراسية، والخطط الدراسية ودليل الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية، إلى جانب عرض اللوائح والسياسات والأنظمة الإدارية.
وقد أثنى الوزيران الاستاد وبوقماز على الجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، والجهات التي ساهمت في وصول جامعة عبدالله السالم إلى مرحلة التشغيل واستقبال الطلبة.
من جهتها، تقدمت د.موضي الحمود بالشكر للوزيرين على اهتمامهما بمتابعة استعدادات الجامعة وما قام به أعضاء المجلس والفرق العاملة في جميع المجالات الأكاديمية والإدارية والمرافق والخدمات من جهود حثيثة لنجاح خطة التشغيل، كما تقدمت بالشكر لوزارة المالية وأعضاء الفرق العاملة لمساندة الجامعة من وزارة المالية، وأيضا الشكر موصول لقياديي جامعة الكويت وجميع كوادرها الذين قدموا الدعم اللازم لهذا المشروع التعليمي الوطني المهم.

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