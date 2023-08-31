

خريجو الجامعة و«التطبيقي» الجدد دون أوراق.. وغيرهم بشهادة المؤهل مصدقة معادلة المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية من «التعليم العالي»

مريم بندق

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان رسميا 6 شروط لتسجيل الكويتيين الباحثين عن العمل ولشغل وظائف شاغرة، كاشفا عن أن فتح النظام الآلي لتسجيل الراغبين في الترشيح للحصول على وظيفة بالحكومة تم بدءا من فجر اليوم ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة عند منتصف ليل يوم الجمعة 15 سبتمبر الجاري، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأوضح رئيس الديوان د.عصام الربيعان نظام ومدة وشروط وضوابط تسجيل حديثي التخرج وغيرهم، والحالات التي يمكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب، والمستندات المطلوبة للتسجيل وإجراءات وشروط اعتماد المؤهلات الصادرة عن الخارج، وذلك في البيان التالي:

أولا: نظام التسجيل

يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية portal.csc.gov.kw وذلك باتباع الخطوات التالية:

1 ـ اختيار التوظيف في الجهات الحكومية.

2 ـ اختيار تسجيل الباحثين عن عمل.

3 ـ اتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل.

ثانيا: مدة التسجيل

يتم عمل النظام الآلي لهذا التسجيل من الساعة الثانية عشرة ودقيقة صباحا من فجر الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023.

ثالثا: شروط التسجيل

(أ) الشروط العامة

1 ـ أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.

2 ـ ألا تقل السن عن 18 عاما ميلادية.

3 ـ ألا يكون طالب العمل مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (يعمل حاليا أو مؤمن عليه كصاحب عمل أو متقاعدا).

4 ـ ألا يكون مقيدا للدراسة في أي من مدارس وزارة التربية أو معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة الكويت.

5 ـ بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة وأقل دون تدريب، فيشترط مرور سنة كاملة عند نهاية مدة التسجيل في 15 سبتمبر على تركه آخر وظيفة كان يشغلها في الجهاز الحكومي (الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها بنسبة لا تقل عن 51%، والقطاع العسكري (الداخلية والدفاع والحرس الوطني). وسيتم تنفيذ هذا الشرط آليا من خلال النظام الآلي بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة بهذا النظام المرتبط بديوان الخدمة المدنية، وما عدا ذلك يتم تنفيذه بموجب تقديم المستندات المؤكدة لمرور سنة على ترك الخدمة الحكومية، وذلك عند استكمال الإجراءات اللازمة لدى الديوان.

6 ـ يلتزم كل مسجل بنظام التوظيف المركزي بأنه في حال حصوله على مؤهل أعلى وكان قد تم تسجيله على مؤهل أدنى أن يقوم بتحديث بياناته من خلال مراجعة إدارة تسجيل القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية.

(ب) يتم تسجيل المتخصصين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والدورات التدريبية الصادرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مباشرة دون أوراق، إن كانوا حديثي التخرج، وإذا لم يكونوا من حديثي التخرج فسيتم تحديد موعد لإنجاز الطلب دون الحاجة لمراجعة مقر ديوان الخدمة المدنية.

(ج) الحالات الممكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب: 1 ـ من يتجاوز عمره 25 عاما عند نهاية مدة التسجيل في 15 سبتمبر، 2 ـ المتزوج أو المطلق أو الأرمل أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة.

رابعا: المستندات المطلوبة للتسجيل

1 ـ التسجيل من دون مستندات (بلا أوراق) للخريجين الجدد من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

2 ـ شهادة المؤهل مصدقة.

3 ـ شهادة الخبرة لمن يرغب في تسجيلها.

4 ـ صورة من البطاقة المدنية.

خامسا: إجراءات وشروط اعتماد المؤهلات من خارج البلاد

1 ـ المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتان بعد الثانوية العامة تعادل من وزارة التعليم العالي.

2 ـ مؤهلات الثانوية العامة والشهادة المتوسطة تعادل من وزارة التربية.





"الديوان": فتح باب تسجيل الباحثين عن عمل فجر غد

أعلن ديوان الخدمة المدنية، ‬⁩ أن فتح باب تسجيل ‏الباحثين عن عمل فجر غد الجمعة الموافق 2023/9/1 ‏ويستمر حتى يوم الجمعة 2023/9/15 ،وذلك من خلال ‏موقعنا الإلكتروني: ⁦‪Portal.csc.gov.kw‬⁩.