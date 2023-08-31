«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية

ستتيح شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية من خلالها، على ما أعلن مالكها إيلون ماسك، في خطوة ترمي إلى جعل المنصة «تطبيقاً شاملاً».



وكتب إيلون ماسك في منشور على المنصة أن «المكالمات الصوتية والمرئية آتية إلى إكس»، لكنه لم يُشر إلى موعد إطلاق هاتين الوظيفتين الجديدتين.



وأوضح أنهما ستكونان متوافرتين على الأجهزة العاملة بـأنظمة «أندرويد» و«آي أو إس»، إضافة إلى أجهزة «ماك» والكمبيوتر الشخصي (بي سي)، ولا يحتاج استخدامها إلى رقم هاتف. ووصف «إكس» بأنها «دليل الهاتف العالمي».



وأعلن ماسك والمديرة العامة الجديدة للمنصة ليندا ياكارينو في يوليو الفائت تغيير اسم «تويتر» إلى «إكس»، مؤكدين أن الشبكة ستصبح تطبيقاً شاملاً متنوع الأغراض مستوحى من منصة «وي تشات» في الصين، تتيح لمستخدميها التواصل الاجتماعي وإدارة شؤونهم المالية في آن واحد.



وحصلت ذراع «إكس» للمدفوعات «تويتر بايمنتس» من سلطات ولاية رود آيلاند الأمريكية على ترخيص مهم يجيز إرسال عملات، ما يخوّلها «المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة» كالتداول والمَحافظ والمدفوعات، على ما أفاد هذا الأسبوع موقع «كوين واير» المتخصص في العملات المشفرة.



وأوضح الموقع أن هذا الترخيص يمكّن «إكس» من «تخزين الأصول الرقمية ونقلها وتسهيل تبادلها بشكل آمن نيابة عن مستخدميها».



ومنذ أن اشترى ماسك «تويتر» في أكتوبر الفائت، تراجع النشاط الإعلاني للمنصة، إذ نأى المعلنون بأنفسهم عنها بسبب أسلوب إدارته وعمليات الصرف الجماعي للموظفين المعنيين بالإشراف على المحتوى.

وردّ الملياردير على ذلك باعتماد نهج جديد يتمثل في توسيع قاعدة الاشتراكات لقاء رسم مالي.



وقابل عدد كبير من المستخدمين والمعلنين برد فعل سلبي فرضَ الموقع الرسوم الجديدة على الخدمات التي كانت مجانية سابقاً، فضلاً عن التغييرات في الإشراف على المحتوى وعودة الحسابات اليمينية المتطرفة التي كانت حُظرت سابقاً. كذلك ألغى ماسك شعار «تويتر» الشهير، مستعيضاً عن الطائر الأزرق بحرف «إكس» أبيض.





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