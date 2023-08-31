باريس تودع دراجات السكوتر الكهربائية

تشهد باريس اليوم الأخير لسير دراجات السكوتر الكهربائية وفق نظام الخدمة الذاتية، إذ حُظرت من العاصمة الفرنسية بتصويت شعبي بعدما تسبب وجودها خلال السنوات الخمس الأخيرة بجدل واسع، لكنّ منعها أثار استياء مستخدميها.

اعتباراً من يوم غد (الأول من سبتمبر) ستصبح باريس أول عاصمة أوروبية تحظر تماماً هذه الدراجات المتاحة للخدمة الذاتية على شوارعها.



وأبدى كثر في باريس انزعاجاً من رؤية هذه الدراجات تشق طريقها بصورة متعرجة بين المشاة، رغم تحديد السرعة القصوى لها بـ10 كيلومترات في الساعة في مناطق معينة، أو من ركنها في منتصف الأرصفة؛ وقد نُسبت إليها حوادث متعددة.

وستفقد الشركات المشغلة الثلاث، "لايم" Lime و"تاير" Tier و"دوت" Dott، الإذن الممنوح لها بتشغيل دراجاتها في المساحات العامة، إثر "تصويت" غير مسبوق في بداية أبريل. وقد فاز معسكر الـ"لا" بنسبة تقرب من 90%، لكن لم يشارك في الاستفتاء المحلي سوى 7,46% فقط من المسجلين في القوائم الانتخابية.

وتولت رئيسة بلدية باريس، الاشتراكية آن إيدالغو، بنفسها الترويج للتصويت بـ"لا" للسكوتر الكهربائية، مؤكدة أن حظر هذه الدراجات في المدينة من شأنه أن يقلل من "الإزعاج".

وخلال شهر أغسطس، أزيلت الدراجات البالغ عددها 15 ألفاً، تدريجاً من الشوارع، ولم يعد سوى القليل منها متاحاً الخميس، خصوصاً في وسط باريس، مع احتمال إرسالها إلى مدن أخرى.

ولم يصادف مراسل وكالة فرانس برس أي شخص على دراجة سكوتر كهربائية صباح الخميس في وسط باريس، قرب النقاط الشهيرة بينها جادة الشانزليزيه ومتحف اللوفر وشارع ريفولي والأوبرا. ولمح ستّ دراجات من هذا النوع مركونة في هذه المواقع المركزية حيث كانت تنتشر بأعداد كبيرة سابقاً.

وبات متعذراً استئجار أي دراجات سكوتر عبر تطبيقي شركتي "لايم" و"دوت"، فيما لم يعد تطبيق "تاير" يُظهر سوى حوالى مئة سكوتر كهربائية متاحة للاستخدام من أصل 5 آلاف تضمها الشركة الألمانية.

وسيبقى ثلث دراجات "تاير" موجوداً في منطقة إيل دو فرانس (باريس وضواحيها)، في 80 بلدية حول منطقة مارن لا فاليه أو سان جيرمان أنلي. والباقي سيذهب بشكل رئيسي إلى ألمانيا.

أما "دوت" فسترسل دراجاتها إلى بلجيكا أو تل أبيب. وستُنقل دراجات "لايم" الخضراء إلى ليل في شمال فرنسا، وإلى لندن وكوبنهاغن ومدن ألمانية عدة.

ويقول كزافييه ميراييس، مدير الشؤون العامة في شركة لايم، ومقرها الرئيسي في كاليفورنيا، لوكالة فرانس برس "لقد طوينا صفحة دراجات السكوتر" في منطقة إيل دو فرانس بأكملها.

بدائل

تعوّل الشركات المشغلة على تحويل عملائها نحو الدراجات الهوائية المتاحة للاستخدام الحر، التي تقدمها هذه الشركات الثلاث كلها، ما من شأنه أن يجنّبها الاستغناء عن خدمات عمال، على الأقل على الفور.

يقول كليمان بيت، رئيس عمليات "تاير" في فرنسا، "إنها صفحة كبيرة تُطوى بالنسبة للشركة، لكننا نفضل أن نتطلع إلى الأمام بدلاً من الاستسلام للحنين إلى الماضي"، في إشارة إلى الـ5000 دراجة هوائية التي لا تزال متاحة للتأجير من "تاير".