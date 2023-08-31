وفاة شقيق الفنان المصري عمرو عبد الجليل

أعلن الفنان المصري عمرو عبد الجليل وفاة شقيقه هشام.

وقال عمرو، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل، ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب، نسألكم الدعاء».

وأضاف: «اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار».

يُذكر أن عمرو عبد الجليل وُلد عام 1963، في محافظة القاهرة، وبدأ حياته الفنية بدور في مسرحية «البلدوزر» من بطولة الفنان الراحل محمد نجم، واشتهر بأدواره الكوميدية والدرامية في السينما المصرية.

وكانت انطلاقته القوية مع المخرج الراحل يوسف شاهين، كما قدَّم أعمالاً ناجحة مع المخرج خالد يوسف، أهمها: «حين ميسرة»، و«دكان شحاتة»، وهو شقيق السيناريست المصري طارق عبد الجليل، وله شقيق توأم يُدعى أيمن.