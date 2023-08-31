نفى ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التقارير التي تشير إلى أن الأندية السعودية سيتم السماح لها بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في المستقبل.

وقال سيفرين في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قبل إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا اليوم الخميس:" بإمكان الأندية الأوروبية فقط المشاركة في دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر".

ورغم النمو المالي القوي للدوري السعودي، والذي جذب لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو، نيمار، وساديو ماني، لا يرى سيفرين أن السعودية تهدد كرة القدم الأوروبية.

وقال سيفرين: "كان هناك وضعا مماثلا مع الصين، والتي جلبت لاعبين في نهاية مسيرتهم وقدمت لهم الكثير من الأموال. بعدها كانت النتيجة عدم تطور الكرة الصينية ".

وأضاف: "على حد علمي، فإن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي لا يحلمان باللعب في السعودية".

وأضاف سيفرين أن النهج الذي تتبعه السعودية "ليس هو الطريق الصحيح" وأن الدوري السعودي "يجب أن يعتمد على تعليم اللاعبين والمدربين، ولكن هذه ليست مشكلتي".

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