الاتحاد الأوروبي يحسمها: الأندية السعودية لن تلعب في دوري أبطال أوروبا
التاريخ
8/31/2023 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
نفى ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التقارير التي تشير إلى أن الأندية السعودية سيتم السماح لها بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في المستقبل.
وقال سيفرين في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قبل إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا اليوم الخميس:" بإمكان الأندية الأوروبية فقط المشاركة في دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر".
ورغم النمو المالي القوي للدوري السعودي، والذي جذب لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو، نيمار، وساديو ماني، لا يرى سيفرين أن السعودية تهدد كرة القدم الأوروبية.
وقال سيفرين: "كان هناك وضعا مماثلا مع الصين، والتي جلبت لاعبين في نهاية مسيرتهم وقدمت لهم الكثير من الأموال. بعدها كانت النتيجة عدم تطور الكرة الصينية ".
وأضاف: "على حد علمي، فإن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي لا يحلمان باللعب في السعودية".
وأضاف سيفرين أن النهج الذي تتبعه السعودية "ليس هو الطريق الصحيح" وأن الدوري السعودي "يجب أن يعتمد على تعليم اللاعبين والمدربين، ولكن هذه ليست مشكلتي".
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