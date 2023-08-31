وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بتطوير جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى نادي اتحاد كلباء؛ لضمان سهولة وصول جميع أبناء المدينة من لاعبين ومنتسبين وجمهور مباشرة إلى النادي.

كما وجه سموه دائرة الأشغال العامة في الشارقة، بإنشاء مبنى إداري متكامل وفق أفضل المعايير الدولية، وبتحديث وتطوير الصالة الرياضية في نادي كلباء بشكل كامل وفق أعلى المعايير، وإنشاء ملاعب جديدة إضافية لكرة القدم في ناديي اتحاد كلباء وخورفكان.

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