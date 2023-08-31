كأس المحترفين.. الوصل يقسو على حتا بسباعية (فيديو)

كأس المحترفين.. الوصل يقسو على حتا بسباعية (فيديو)
التاريخ
8/31/2023 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
حقق الوصل فوزاً كبيراً على ضيفه حتا بسباعية نظيفة، في مباراتهما على ملعب إستاد زعبيل مساء اليوم، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ووضع الوصل بهذا الفوز الكبير، قدمه في ربع نهائي الكأس، بعدما سهل من مهمته في لقاء العودة المقرر يوم 15 سبتمبر الجاري، على ملعب إستاد حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي حتا.
وسجل أهداف الوصل السبعة كل من علي صالح في الدقيقة 7، وكايو في الدقيقة 9، وفابيو دي ليما هدفين في الدقيقتين 52 و80، ونيكولاس خيمينز في الدقيقة 82، وأداما ديالو هدفين في الدقيقتين 85 و88.
وضغط الوصل مبكراً، وتمكن من التسجيل في الدقيقة 7 عن طريق علي صالح، بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء، وفي الزاوية العليا لمرمى حتا، وأضاف كايو، الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 9، بعد هجمة سريعة، وتسديدة أرضية في الزاوية البعيدة من داخل منطقة الجزاء.
ومنع سالم خيري حارس مرمى حتا، الوصل من تسجيل المزيد من الأهداف في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، بعدما تألق في التصدي لثلاثة انفرادات من هاريس وحده، وانفراد رابع لفابيو دي ليما، لينتهي هذا الشوط بتقدم الوصل بهدفي صالح وكايو.
ومر شبيب الخالدي بمهارة عالية، وسدد كرة قوية تصدى لها خالد السناني حارس الوصل في الدقيقة 49، في أول فرصة حقيقية لحتا خلال المباراة، وعزز فابيو دي ليما، من تقدم الوصل، بهدف ثالث في الدقيقة 52، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وطرد الحكم أنيس كريمي لاعب حتا في الدقيقة 73.
وأحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل، وتسبب فيها كريمي قبل الواقعة التي طرد بسببها، وأحرز منها فابيو دي ليما في الدقيقة 80، الهدف الرابع للوصل، وزاد نيكولاس خيمينز، من غلة أهداف الوصل، بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 82، من ركلة حرة مباشرة، وألغى الحكم هدفاً سجله أداما ديالو للوصل بداعي التسلل في الدقيقة 85، ثم عاد واحتسب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وعاد ديالو، وسجل هدفه الشخصي الثاني والسابع للوصل في الدقيقة 88.
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