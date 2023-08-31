كأس المحترفين.. الوصل يقسو على حتا بسباعية (فيديو)

حقق الوصل فوزاً كبيراً على ضيفه حتا بسباعية نظيفة، في مباراتهما على ملعب إستاد زعبيل مساء اليوم، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ووضع الوصل بهذا الفوز الكبير، قدمه في ربع نهائي الكأس، بعدما سهل من مهمته في لقاء العودة المقرر يوم 15 سبتمبر الجاري، على ملعب إستاد حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي حتا.

وسجل أهداف الوصل السبعة كل من علي صالح في الدقيقة 7، وكايو في الدقيقة 9، وفابيو دي ليما هدفين في الدقيقتين 52 و80، ونيكولاس خيمينز في الدقيقة 82، وأداما ديالو هدفين في الدقيقتين 85 و88.

وضغط الوصل مبكراً، وتمكن من التسجيل في الدقيقة 7 عن طريق علي صالح، بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء، وفي الزاوية العليا لمرمى حتا، وأضاف كايو، الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 9، بعد هجمة سريعة، وتسديدة أرضية في الزاوية البعيدة من داخل منطقة الجزاء.

ومنع سالم خيري حارس مرمى حتا، الوصل من تسجيل المزيد من الأهداف في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، بعدما تألق في التصدي لثلاثة انفرادات من هاريس وحده، وانفراد رابع لفابيو دي ليما، لينتهي هذا الشوط بتقدم الوصل بهدفي صالح وكايو.

ومر شبيب الخالدي بمهارة عالية، وسدد كرة قوية تصدى لها خالد السناني حارس الوصل في الدقيقة 49، في أول فرصة حقيقية لحتا خلال المباراة، وعزز فابيو دي ليما، من تقدم الوصل، بهدف ثالث في الدقيقة 52، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وطرد الحكم أنيس كريمي لاعب حتا في الدقيقة 73.

وأحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل، وتسبب فيها كريمي قبل الواقعة التي طرد بسببها، وأحرز منها فابيو دي ليما في الدقيقة 80، الهدف الرابع للوصل، وزاد نيكولاس خيمينز، من غلة أهداف الوصل، بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 82، من ركلة حرة مباشرة، وألغى الحكم هدفاً سجله أداما ديالو للوصل بداعي التسلل في الدقيقة 85، ثم عاد واحتسب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وعاد ديالو، وسجل هدفه الشخصي الثاني والسابع للوصل في الدقيقة 88.

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