في هذا العالم المتزايد السرعة، حيث تتسارع وتيرة التغيير والتطور، يظل السرد الاستراتيجي للقادة الحكماء بمثابة منبع لا ينضب من الإلهام للجميع. ومن بين هؤلاء القادة الذين أبدعوا في فن القيادة الاستراتيجية والإدارة الحكيمة كان الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نموذجاً مشرقاً يستحق الاحتذاء. من خلال تطبيقه مبادئ التخطيط والتنظيم في مسيرة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نستطيع أن نستخلص جوانب مبدعة عدة من ممارساته الإدارية التي تمثل أساس النجاح والتطور.

في هذا السياق ومن خلال نظريات القيادة والمفهوم الحديث في الإدارة «عالم فوكا»، الذي يشير إلى التقلب والغموض وعدم اليقين والتعقيد الديناميكي للعالم الحديث الذي نعيشه، بكل تقلباته، بكل تعقيد واضطراب، وبالرغم من هذه التحديات، فإن الشيخ زايد بإشرافه الحكيم ورؤيته المستقبلية، استطاع أن يقود ويدير ببصيرة، حيث كان ملهماً لمن حوله بقوة توجيهه، واضحاً في اتجاهاته وأهدافه، حتى في وجه تحدي هذا العالم الغامض الضبابي.

لم يكن التخطيط الاستراتيجي مجرد جزء من إدارته، بل كان محورها الأساسي. تمحور اهتمام القائد الشيخ زايد حول استخدام المعطيات الحالية كأساس لبناء مستقبل مستدام، إنه يثق بأن التخطيط الدقيق هو السبيل لتحقيق الأهداف المنشودة، ويعكس ذلك في قوله: «ونحن نوفر لهم المصانع لاكتساب الخبرة والتدريب، ونمنحهم فرصاً متساوية في العمل وكسب لقمة العيش، وما هذه المشروعات إلا الاحتياط الطبيعي بعد نفاد البترول؛ ففيها نقيم ما نواجه به المستقبل ويوفر الطعام للجميع». حتى في ظل هذه الأوضاع المعقدة، استطاع أن يضع خططاً دقيقة تواكب التغييرات المفاجئة وغير المتوقعة.

ولم يكتفِ الشيخ زايد بذلك، بل ركز بشكل كبير على بناء قيادة موثوقة وتمكينها في هذا العالم الغامض والمتغير، فهو كان يدرك جيداً أهمية القائد في مواجهة التحديات وصناعة التغيير. ومن هذا المنطلق، كان دائماً يدعم ويشجع القيادات المختلفة، ويؤكد دورها الرئيس في تحقيق التقدم والازدهار، قائلاً بثقة: «أنا واثق في قدراتكم وطاقاتكم لتحقيق هذه المهمة، وقد استطاع إخوانكم هنا في الداخل تحقيق نجاحات متعددة في شتي المجالات. لقد سبقتنا بعض الدول العربية في ميدان العمل الدبلوماسي بفضل جهود أبنائها، وهم إخوة وأشقاء لكم في اللغة والدم والتاريخ والمصير الواحد. ونحن هنا لا ينقصنا شيء، فالرجال هم الرجال في أي مكان، وأنا أريدكم أن تثقوا بأنفسكم وتعلموا جيداً أننا ندعمكم ونؤازركم بكل ما يؤدي إلى نجاحكم في مهمتكم». حينما يكون العالم معقداً ومتغيراً بشكل مستمر، تبقى القيادة المؤثرة والقوية هي المفتاح للتغلب على التحديات.

وكان استخدام الشيخ زايد، رحمة الله عليه، لنظام الرقابة أحد أسرار نجاحه في تحقيق التطوير والتحسين المستمر في هذا العالم المليء بالتعقيد والغموض. إن فعالية هذا النهج تأتي من خلال تحفيز تنفيذ القرارات لتصحيح أي انحراف وتحقيق التحسينات بشكل سريع وفعّال، وقد أوضح ذلك بقوله: «إن الشعب يثق في أنكم سوف تعطون الوطن ما يجب أن تعطوه، وهذا لن يتم إلا بمضاعفة جهودكم التي يحتاج إليها بلدكم». حتى في وجه التقلبات والتغيرات، استطاع تحويل نظام الرقابة إلى وسيلة لضمان الاستمرارية والتطوير.

في نهاية هذا السرد الاستراتيجي، نؤكد ريادة الشيخ زايد بوصفه قائداً استثنائي الحكمة والرؤية والتوجيه. من خلال تطبيقه المبدع لمبادئ التخطيط الإداري الفعّال وبناء قوة القيادات المؤثرة، نجح في تحقيق تطور شامل لدولة الإمارات. تظل ممارساته نموذجاً يستحق الاقتداء به لتحقيق النجاح والاستدامة في عالم مليء بالتحديات والفرص المتجددة، حتى في ظل تعقيدات هذا الزمان. تمكن الشيخ زايد من التأقلم مع عالم فوكا ومواجهة تحدياته بجرأة وإبداع. عبر توظيف استراتيجيات مبتكرة وقيادة فعّالة، نجح في بناء دولة مزدهرة ومستدامة في وجه هذه الظروف الصعبة.