عندما تنظر لصورة المصور الإيطالي بييترو فورميس للوهلة الأولى، سترى وحشاً أسطورياً ينظر من مخبأه في قاع البحر، ولكن الواقع غير ذلك تماماً، حيث إنها مجرد صورة لسمكة تختبئ في قاع البحر صانعة حولها دوامة من الرمال.



وعلى إثر الصورة الغريبة، ترشح المصور الإيطالي لجائزة أفضل مصور حياة برية في عام 2023، وهو ما قال عنه فورميس لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لست معتاداً على الدخول في معترك الجوائز والمسابقات، ولكنني أحببت الصورة كثيراً لغرابتها، لا أتوقع أن أربح الجائزة، ولكنني سعيد بالترشح والمشاركة».

ويعلن أسماء الفائزين في المسابقة السنوية لاختيار أفضل صورة للحياة البرية لعام 2023 يوم 10 أكتوبر المقبل، حيث أعلن متحف التاريخ، الجهة المنظمة للمسابقة، عن اختيار 100 صورة من ضمن آلاف الصور المتقدمة للمسابقة، ومن بينهم صورة فورميس.

وفيما يلي بعض من أبرز الصور المرشحة في قائمة أفضل 100 صورة للحياة البرية في 2023: