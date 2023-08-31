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توقع انخفاض درجات الحرارة غداً في الإمارات

8/31/2023 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:40، والمد الثاني عند الساعة 02:00، والجزر الأول عند الساعة 08:08، والجزر الثاني عند الساعة 49:19.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:35، والمد الثاني عند الساعة 22:54، والجزر الأول عند الساعة 16:49، والجزر الثاني عند الساعة 04:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 80 40

دبي 39 30 90 50

الشارقة 39 28 85 35

عجمان 37 30 85 40

أم القيوين 39 28 85 40

رأس الخيمة 40 28 80 40

الفجيرة 30 27 85 65

العـين 41 29 85 20

ليوا 41 25 85 20

الرويس 38 26 75 35

السلع 39 27 65 30

دلـمـا 37 31 75 35

طنب الكبرى 36 30 85 50

طنب الصغرى 36 30 85 50

أبو موسى 36 30 85 50.

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