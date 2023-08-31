توقع انخفاض درجات الحرارة غداً في الإمارات

توقع انخفاض درجات الحرارة غداً في الإمارات
التاريخ
8/31/2023 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:40، والمد الثاني عند الساعة 02:00، والجزر الأول عند الساعة 08:08، والجزر الثاني عند الساعة 49:19.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:35، والمد الثاني عند الساعة 22:54، والجزر الأول عند الساعة 16:49، والجزر الثاني عند الساعة 04:53.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى
أبوظبي 38 29 80 40
دبي 39 30 90 50
الشارقة 39 28 85 35
عجمان 37 30 85 40
أم القيوين 39 28 85 40
رأس الخيمة 40 28 80 40
الفجيرة 30 27 85 65
العـين 41 29 85 20
ليوا 41 25 85 20
الرويس 38 26 75 35
السلع 39 27 65 30
دلـمـا 37 31 75 35
طنب الكبرى 36 30 85 50
طنب الصغرى 36 30 85 50
أبو موسى 36 30 85 50.
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