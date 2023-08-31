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باريس في مجموعة الموت.. مباريات نارية بمجموعات دوري أبطال أوروبا

8/31/2023 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جرت في موناكو الخميس سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث أوقعت القرعة كل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد في مجموعة واحدة، بينما تُعد المجموعة السادسة هي مجموعة الموت كونها ضمّت باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل.

وجاءت نتائج القرعة للمجموعات الثماني كما يلي:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاغن، غلطة سراي

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، آيندهوفن، لانس

المجوعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، سبورتينغ براغا، يونيون برلين

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورغ، ريال سوسيداد

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سيلتك

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند، ميلان، نيوكاسل يونايتد

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيغ، النجم الأحمر، يانغ بويز

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار دونيتسك، رويال أنتويرب

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 19 و20 سبتمبر المقبل، على أن تلعب الجولة السادسة والأخيرة يومي 12 و13 ديسمبر.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا 1 يونيو 2024 على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

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