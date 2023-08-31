بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، عبَّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة السيدة رحمة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

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