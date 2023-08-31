Saturday, 02 September 2023 04:19 GMT

رئيس الدولة ونائباه يعزّون سلطان عمان في وفاة رحمة البوسعيدية

8/31/2023 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، عبَّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة السيدة رحمة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN31082023000110011019ID1106993155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث