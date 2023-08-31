هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم، فوز إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في القارة لموسم 2022-2023.

وتفوَّق هالاند (23 عاماً) على زميله كيفن دي بروين، صانع لعب مانشستر سيتي، وليونيل ميسي، قائد الأرجنتين والمنتقل حديثاً إلى إنتر ميامي الأمريكي من باريس سان جيرمان.

وقاد هالاند فريقه سيتي إلى تحقيق ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبية مطلع الموسم الحالي.

وسجل هالاند 12 هدفاً ليتوَّج هدافاً لدوري أبطال أوروبا، كما أحرز 36 هدفاً ليحقق رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وحلَّ ميسي ثانياً خلف مهاجم منتخب النرويج، بينما جاء دي بروين في المركز الثالث.

وفازت أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا، بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

وأسهمت بونماتي (25 عاماً) في فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات لأول مرة منتصف الشهر الحالي، كما قادت برشلونة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم المنصرم.

وتفوقت لاعبة وسط برشلونة، الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، على سام كير، لاعبة أستراليا وتشيلسي، التي حلَّت في المركز الثاني، وأولجا كارمونا، قائدة إسبانيا وريال مدريد الثالثة في الترتيب.

جوارديولا المدرب الأفضل

فاز بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب في أوروبا، وذلك بعدما قاد مانشستر سيتي إلى الثلاثية، مستفيداً من تألق هالاند ودي بروين.

وحقق المدرب الإسباني الجائزة للمرة الأولى بعد وجوده في القائمة النهائية العامين السابقين.

وحلَّ لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي في المركز الثاني، وجاء سيموني إنزاجي، مدرب إنتر، الذي خسر 1-صفر في نهائي دوري الأبطال، ثالثاً.

كما فازت الهولندية سارينا فيخمان بجائزة أفضل مدربة، بعدما قادت إنجلترا إلى الوصول لنهائي كأس العالم للسيدات.

وحققت فيخمان، الفائزة ببطولة أوروبا مع إنجلترا العام الماضي، الجائزة للمرة الثانية توالياً.

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