شاهد.. إعصار إيداليا يبتلع منزلاً في فلوريدا

ابتلع إعصار إيداليا

منزلاً في فلوريدا وخلف دماراً مادياً واسعاً بعد مروره العنيف على مناطق شمال غرب فلوريدا .

كما اجتاح الإعصار المداري إيداليا، ولايتي نورث وساوث كارولاينا الأمريكيتين، اليوم الخميس؛ متسببًا في هطول أمطار غزيرة هددت بحدوث فيضانات خطيرة، فيما بدأ ساحل ولاية فلوريدا التعافي من آثاره المدمرة.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، إن الإعصار أدى إلى هطول أمطار غزيرة قد يصل منسوبها إلى 23 سنتيمترا في بعض المناطق على امتداد ساحل المنطقة في وقت مبكر اليوم.

وحذرت الهيئة من احتمال حدوث سيول تهدد الحياة، وخاصة في المناطق المنخفضة وعلى امتداد الأنهار.

والتحذيرات من الأعاصير صادرة أيضا للعديد من المناطق المطلة على المحيط، حيث لا تزال التوقعات تشير إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية.

وتعرضت ولايتا نورث وساوث كارولاينا لظروف قاسية غداة وصول إداليا إلى اليابسة عند شاطئ كيتون في منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا، حيث اجتاح الساحل برياح عاتية وصلت سرعتها إلى 201 كيلومتر في الساعة وصاحبها هطول أمطار غزيرة وارتفاع في الأمواج.

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