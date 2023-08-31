شاهد.. إعصار إيداليا يبتلع منزلاً في فلوريدا

شاهد.. إعصار إيداليا يبتلع منزلاً في فلوريدا
التاريخ
8/31/2023 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ابتلع إعصار إيداليا
منزلاً في فلوريدا وخلف دماراً مادياً واسعاً بعد مروره العنيف على مناطق شمال غرب فلوريدا .
كما اجتاح الإعصار المداري إيداليا، ولايتي نورث وساوث كارولاينا الأمريكيتين، اليوم الخميس؛ متسببًا في هطول أمطار غزيرة هددت بحدوث فيضانات خطيرة، فيما بدأ ساحل ولاية فلوريدا التعافي من آثاره المدمرة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، إن الإعصار أدى إلى هطول أمطار غزيرة قد يصل منسوبها إلى 23 سنتيمترا في بعض المناطق على امتداد ساحل المنطقة في وقت مبكر اليوم.
وحذرت الهيئة من احتمال حدوث سيول تهدد الحياة، وخاصة في المناطق المنخفضة وعلى امتداد الأنهار.
والتحذيرات من الأعاصير صادرة أيضا للعديد من المناطق المطلة على المحيط، حيث لا تزال التوقعات تشير إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية.
وتعرضت ولايتا نورث وساوث كارولاينا لظروف قاسية غداة وصول إداليا إلى اليابسة عند شاطئ كيتون في منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا، حيث اجتاح الساحل برياح عاتية وصلت سرعتها إلى 201 كيلومتر في الساعة وصاحبها هطول أمطار غزيرة وارتفاع في الأمواج.
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