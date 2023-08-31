كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: تعادل بني ياس والجزيرة 2-2

تعادل بني ياس والجزيرة 2-2 مساء اليوم الخميس على استاد السماوي بالشامخة في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليتأجل حسم المتأهل إلى ربع النهائي إلى لقاء الإياب.

جاءت الأهداف الأربعة في شوط المباراة الأول الذي شهد أداء فنياً أفضل من الشوط الثاني بعد تراجع أداء الفريقين على المستوى الهجومي.

تقدم الجزيرة أولاً عن طريق مدافعه فيرناندو لوكاس بتسديدة قوية من خارج المنطقة على يمين حارس بني ياس في الدقيقة 21.

وأضاف عمر تراوري الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 26 بعدما وصلته الكرة من عبد الله رمضان سددها مباشرة في الشباك.

وقلص الألباني تاولانت سيفيري النتيجة لأصحاب الأرض من هجمة منظمة في الدقيقة 32.

ونجح الظهير الأيسر جواو فيكتور في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39 بعدما سدد الكرة من فوق الحارس مستغلاً خطأ من دفاع الجزيرة.

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