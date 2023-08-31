Saturday, 02 September 2023 04:18 GMT

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: تعادل بني ياس والجزيرة 2-2

8/31/2023 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعادل بني ياس والجزيرة 2-2 مساء اليوم الخميس على استاد السماوي بالشامخة في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليتأجل حسم المتأهل إلى ربع النهائي إلى لقاء الإياب.

جاءت الأهداف الأربعة في شوط المباراة الأول الذي شهد أداء فنياً أفضل من الشوط الثاني بعد تراجع أداء الفريقين على المستوى الهجومي.

تقدم الجزيرة أولاً عن طريق مدافعه فيرناندو لوكاس بتسديدة قوية من خارج المنطقة على يمين حارس بني ياس في الدقيقة 21.

وأضاف عمر تراوري الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 26 بعدما وصلته الكرة من عبد الله رمضان سددها مباشرة في الشباك.

وقلص الألباني تاولانت سيفيري النتيجة لأصحاب الأرض من هجمة منظمة في الدقيقة 32.

ونجح الظهير الأيسر جواو فيكتور في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39 بعدما سدد الكرة من فوق الحارس مستغلاً خطأ من دفاع الجزيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN31082023000110011019ID1106993151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث