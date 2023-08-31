خورفكان وكلباء يتعادلان ويؤجلان بطاقة الحسم لجولة الإياب

أجل خورفكان وضيفه كلباء حسم بطاقة الصعود الى دور ربع النهائي من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي " ADIB" إلى جولة الإياب التي تقام يوم 15 سبتمبر بملعب النمور في كلباء وذلك عقب نهاية مباراة الفريقين على اثر التعادل الإيجابي بهدف، تقدم كلباء بالهدف الأول عبر اللاعب حبيب الفردان في الدقيقة 5 وعدل للنسور لورينسي في الدقيقة 45+4.

ولم يحتج الفريق الضيف إلى وقت طويل لزيارة مرمى خورفكان ليتقدم له القائد حبيب الفردان بالهدف الأول بعد أن استغل اللاعب إحدى الفرص المرتدة من الدفاع مسدداً كرة خدعت الحارس أحمد ديدا وعانقت الشباك في الدقيقة الخامسة،

وانتظر خورفكان حتى الوقت بدل الضائع المقدر بنحو أربع

دقائق ليتمكن لورينسي من إدراك التعادل بطريقة رائعة عبر كرة تعامل معها بيسراه على الطائر وترجمها في مرمى حارس كلباء حمد المنصوري الذي

حاول صدها

لكن الكرة غالطته وولجت المرمى في الدقيقة 45+4 .

وخلال شوط المباراة الثاني ارتفع إيقاع اللعب من جانب الفريقين مع تحركات أكثر للاعبي كلباء مع اعتماد خورفكان على المرتدات التي لم تخل من خطورة والتي كاد من إحداها لورينسي أن يضيف هدفاً ثانياً لولا براعة الحارس الشاب حمد المنصوري الذي أنقذ مرمى فريقه من هدف محقق عند الدقيقة 78 ، لتنتهي المباراة بتعادل بهدف لكل فريق بهدف.

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