بلغت أرباح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي 490 مليون درهم خلال العام 2022.

ونجحت المؤسسة في صرف 87% من الميزانية المقدرة لعام 2022 في حين حققت إيرادات تصل إلى 105% مقارنة بالإيرادات في عام 2021.

ووفق التقرير السنوي لعام 2022، فقد بلغ عدد التصاريح المعتمدة 1.833.772 تصريحا إذ صدق مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية على دخول 10.573 سفينة.

ووصلت معاملات سلطة دبي البحرية إلى 12.283 معاملة، ومعاملات دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص إلى 173.949 معاملة، ومعاملات إدارة الأمن إلى 1.636.967 معاملة.

وحول مؤشرات السعادة على مستوى المؤسسة، فقد بلغت نسبة رضا الموردين، 91%، ورضا وسعادة المتعاملين 88% والشركاء 88% و الموظفين 76%.

وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في التقرير الصادر اليوم عن المؤسسة والذي نشر على موقعها الإلكتروني أن المؤسسة نجحت خلال عام 2022 في ترسيخ مكانتها شريكا موثوقا من خلال تحقيق إنجازات فريدة ونجاحات عظيمة على رأسها إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة بفضل سواعد واجتهاد موظفيها على مستوى جميع الوحدات التنظيمية.

وأوضح أن الإنجازات أثمرت تحقيـق أرباح بلغت نحو 500 مليون درهم عززت القدرة التنافسية لاقتصاد دبي بما يتماشى مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".

وقال إنه بعد عام من العطاء والعمل لإنجاز ومواصلة الأهداف الاستراتيجية لدعم نمو الأعمال في دبي يأتي هذا التقرير السنوي دليلا قويا على الجهود الحثيثة التي أثمرت تقدما ملموسا في مختلف القطاعات، بدءا من الخدمات الجمركية الرائدة، مروراً بمعاملات التراخيص التجارية والهندسية، إلى جانب عمليات القطاع البحري والملاحي بمختلف اختصاصاته، وصولاً إلى إنجازات إداراتي الأمن والاستثمار بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين".

وأضاف أنه"دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33" للسنوات الـ10 المقبلة، تؤكد مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة استمرارها فـي إبـراز ريادتهـا نحو مستقبل مبشـر وواعـد، فنحن لدينا قدرات استثنائية لمضاعفة دورنا وزيادة إسهاماتنا فـي صناعة مستقبل اقتصاد وطننا الغالي، نحن لا نقبل إلا النجاح فـي الصدارة وسنكون دائماً في الصدارة لاستكمال رحلتنا".

من جهته قال أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، "حققت المؤسسة بدعم وتوجيه القيادة العُليا العديد من الأهداف المحددة في استراتيجيتها الموجهة لخدمة المتعاملين وقطاع الأعمال بعدما نجحت في تعزيز قدرتها التنافسية ورفع راية قطاع الموانئ والمناطق الحرة بالإمارات وسط المحافل المحليـة والإقليمية والدولية خلال عام 2022 مـن خلال تطوير قطاع الجمارك والموانئ والقطاع البحري والمناطق الحرة وتسهيل وتعزيـز التحول الاقتصادي من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة ساهمت في ضمان أنشطة تجارية مستدامة، لتتقدم دولة الإمارات في العديد من المؤشرات التنافسية وتحقيق الصدارة العالمية".

وأضاف :" تمكنا خلال عام 2022 من اللحاق بركب المنافسة في عالم الأعمال المتسارع وحققنا تقدماً بارزاً نحو بلوغ أهدافنا الطموحة، ونخطط في المرحلة القادمة لتوسيع تواجدنا من خلال تعزيز وتطوير بنيتنا اللوجستية وتوفير فرص تجارية لمواصلة مساعينا للترويج لمكانة دبي مركزا استثماريا مرموقا ومستداما للإسهام في الازدهار المستمر لدولتنا بثقة وثبات".