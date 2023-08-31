

أعلنت شركة ماريوت الدوليّة عن توقيعها اتفاقيّة مع شركة دالاندز القابضة بالتعاون مع شركة «مرجان»، المطوّر الرئيسي لعقارات التملّك الحر في إمارة رأس الخيمة، لافتتاح فندق «دبليو جزيرة المرجان».

ومن المتوقع أن يكون «دبليو جزيرة المرجان»، المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2027، أول منشأة تابعة لفنادق دبليو في إمارة رأس الخيمة، حيث ستوفر تصميماً جريئاً وخدمة متميزة وبرامج متواصلة دائماً.



وتتمتّع جزيرة المرجان (وهي الجزيرة الرئيسية في أرخبيل المرجان قبالة ساحل المدينة) بإطلالة خلّابة على شبه الجزيرة العربيّة وهي محاطة بجبلي ينس وجيس. وتُعدّ الجزيرة وجهة ترفيهيّة مزدهرة تجذب المسافرين من حول العالم لتجربة الحياة الفاخرة التي تتمتّع بها على الواجهة البحرية وشواطئها ذات الرمل الأبيض كما تقدّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة والرياضات المائيّة. علاوة على ذلك، فإن الجزيرة تتميّز أيضاً بقربها من المعالم التراثيّة والثقافيّة وأماكن المغامرة في إمارة رأس الخيمة.



وقال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «فيما تعمل رأس الخيمة على ترسيخ حضورها في المشهد السياحي العالمي، نفخر اليوم بمساهمتنا الكبيرة في تعزيز مصداقيتها وجاذبيتها بين أوساط المستثمرين الدوليين.

وقد أثمر هذا الالتزام عن عدد لا يحصى من المشاريع المرموقة كان آخرها فندق (دبليو جزيرة المرجان). ونحن على ثقة تامة بأن هذه الإضافة إلى محفظتنا لن ترتقي بسوية الضيافة الإقليمية فحسب، بل سترسي أيضاً معياراً عالمياً مختلفاً؛ مما يعزز جاذبية هذه الوجهة الفريدة في الإمارة الشمالية».



وقال ساهيل لاليت، نائب الرئيس لشؤون التطوير بمنطقة الشرق الأوسط لمجموعة ماريوت الدولية: «نحن نتطلّع للعمل مع شركة دالاندز القابضة لإحضار طاقة سلسلة فنادق (دبليو) المنعشة وتصميمها الديناميكي إلى جزيرة المرجان. تستمرّ إمارة رأس الخيمة بجذب المسافرين من حول العالم إلى شواطئها الساحرة ومعالمها السياحيّة الخلّابة كونها وجهة ترفيهية ذات شعبيّة. ونتطلّع قُدماً إلى مواصلة دعم نمو قطّاع السياحة في الإمارة».



وإلى جانب احتوائه على 300 غرفة وجناح فندقي بإطلالات بحرية لا متناهية؛ من المتوقع أن تشتمل هذه الوجهة أيضاً على مساحات مثل «ليفينغ روم» Living Room، ومنصة WET، وردهة W، وسبا AWAY، ومركز اللياقة البدنية FIT، إلى جانب 3 مطاعم ومساحات للبيع بالتجزئة، مما يخلق نسيجاً غامراً من الرفاهية المخصصة.



وقال ساوراب جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة دالاندز القابضة: «نحن نعتقد بأن هذا المشروع المميّز والفريد من نوعه سيتمتّع بشعبية كبيرة لتصميمه الأيقوني وتجربة الإقامة الفاخرة التي يمنحها وخيارات تناول الطعام العصرية. كما هو الحال مع الفنادق الفاخرة الأخرى في محفظتنا، نحن نعمل على تطوير فندق (دبليو جزيرة المرجان) وفقاً للاحتياجات المتوقّعة لضيوفنا المستقبليين، إذ سنمنحهم عروضاً لا تضاهى وتجارب استثنائية لا تُنسى. ونأمل أن نُعزّز من جاذبية (جزيرة المرجان) من خلال هذا المشروع».



ويشكّل «دبليو جزيرة المرجان» الفندق الرابع لعلامة سلسلة فنادق «دبليو» التجارية في دولة الإمارات، بعد فندق «دبليو النخلة – دبي» وفندق «دبليو – الميناء السياحي» وفندق «دبليو أبوظبي – جزيرة ياس».



وتتميز جزيرة المرجان بشواطئ رملية بيضاء تمتد على أكثر من 7.8 كيلومترات، وواجهة بحرية بطول 23 كيلومتراً، مما يجعلها تتيح مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية، وتعيد صياغة مفهوم الحياة الفاخرة على الواجهة البحرية في رأس الخيمة.

وتضم الجزيرة حالياً 3000 غرفة فندقية تقدم تجارب حياة فريدة للمسافرين المحليين والعالميين على حدٍ سواء.