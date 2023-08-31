«دناتا» تخفض الانبعاثات بالتحوّل إلى الوقود الحيوي

في إطار مواصلة «دناتا» إطلاق مبادرات للحد من بصمتها البيئية عبر عملياتها في دولة الإمارات، قامت شركات تابعة لمجموعة دناتا، وهي «دناتا لوجيستيكس» و«المغامرات العربية» و«ألفا فلايت سيرفيسيز» و«سيتي سايت سيينغ»، بتحويل مركباتها لتعمل بمزيج الوقود الحيوي.

وتخفض هذه الخطوة الاستراتيجية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الدولة بمقدار 80 طناً سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن سيارة متوسطة الحجم تعمل بالبنزين وتقطع أكثر من 320 ألف كيلومتر.



وتأتي مبادرة «دناتا» في إطار جهودها الرامية إلى خفض البصمة الكربونية والحد من كميات النفايات بنسبة 20 % بحلول عام 2024، وذلك تماشياً مع استراتيجية العمليات الخضراء التي تنتهجها لمدة عامين. وكانت «دناتا» قد أعلنت في يونيو 2022 أنها سوف تستثمر 100 مليون دولار في العمليات الخضراء خلال عامين لتعزيز كفاءتها البيئية على مستوى العالم.



وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: «نعمل باستمرار على استكشاف وتنفيذ أساليب خفض الانبعاثات عبر أسطولنا وبنيتنا التحتية لتقليل بصمتنا الكربونية. ويمثّل قيام عدد من شركاتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الوقود الحيوي خطوة مهمة في جهودنا المتواصلة، ما يعد طريقة بسيطة وفعالة لخفض الانبعاثات، من دون الحاجة إلى إجراء أي تغيير على المعدات. وسوف نواصل الاستثمار في عملياتنا، بما في ذلك حلول البنية التحتية واسعة النطاق، لتعزيز أداء الاستدامة وتحقيق أهداف عملياتنا الخضراء».





دناتا لوجيستكس



وحوّلت «دناتا لوجيستكس» 31 من شاحناتها للعمل بمزيج الوقود الحيوي في مركزها بدبي. وتوفر الشركة خدمات الشحن متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والنقل البري، وتقطع شاحناتها نحو 217 ألف كيلومتر شهرياً. وتوفر هذه الخطوة حوالي 35 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل قيادة ثماني سيارات تعمل بالبنزين لمدة عام كامل.



أما «سيتي سايت سيينغ»، المشروع المشترك مع مجموعة «دناتا» للسفر، فتشغل ثلاثة مسارات سياحية، ما يوفر رؤية لأهم المعالم السياحية في دبي، باستخدام 21 حافلة مكشوفة تعمل بالوقود الحيوي. وتقطع هذه الحافلات ما معدّله 76 ألف كيلومتر شهرياً، وتزيل أكثر من 32 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام، أي ما يعادل استخدام الكهرباء لأربعة منازل متوسطة لمدة 12 شهراً.





ألفا فلايت



وقامت ألفا فلايت سيرفيسيز (ألفا)، وهي مشروع «دناتا» المشترك لتموين الطائرات، بتحويل خمس مركبات أرضية إلى مزيج الوقود الحيوي، وتعتزم تحويل جميع شاحناتها المخصصة لتموين الطائرات في الشارقة. وترسل شركة ألفا زيت الطهي المستخدم إلى الشركة المصنعة للوقود الحيوي، وبمجرد إعادة تدويره، تستخدمه لتشغيل مركباتها.

وتظهر الأبحاث أن لتراً واحداً من الزيت المعاد تدويره إلى وقود حيوي يتجنب انبعاث 3 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 92 % مقارنة باستخدام وقود الديزل. وتقطع مركبات ألفا أكثر من 27 ألف كيلومتر شهرياً، ما يدعم عملياتها للتموين، التي تقدم أكثر من 25 ألف وجبة يومياً. وتوفر ألفا بفضل هذه المبادرة، 7 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل شحن أكثر من 850 ألف هاتف ذكي.





المغامرات العربية



وحوّلت المغامرات العربية المولدات الكهربائية في معسكراتها لرحلات السفاري الصحراوي للعمل بمزيج الوقود الحيوي. وتعمل أعرق وأشهر شركة لتنظيم الجولات السياحية ورحلات السفاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، على توفير نحو 5 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً بفضل هذه المبادرة، أي ما يعادل حرق 525 جالوناً من الديزل.



وبالإضافة إلى أحدث مبادراتها في العمليات الأرضية، استثمرت «دناتا» في كهربة أسطولها للمناولة الأرضية في عملياتها بالمطارات العالمية لتقليل الانبعاثات، حيث أصبح أكثر من 15 % من أسطول الشركة العالمي الآن مكهرباً. وعلى الرغم من إدراك «دناتا» أن التحول إلى الكهرباء ليس هو الحل الوحيد لجميع المركبات في مجموعتها، فإنها تستثمر في مزيج من أنواع المعدات ومصادر الوقود المتجددة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة البيئية والتشغيلية على مستوى العالم. وتشغّل الشركة حالياً مركبات تعمل بالديزل الحيوي وكهربائية وهجينة، بالإضافة إلى جهودها البحثية لاستخدام مركبات تعمل بالهيدروجين في عملياتها.



وتشمل المبادرات الرئيسية الأخرى التي أطلقتها «دناتا» أخيراً الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للطاقة المتجددة، وحلول الدعم الأرضي منخفضة الانبعاثات، وتطوير العمليات لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.

وتواصل «دناتا» القيام باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك تركيب الألواح الشمسية على الأسطح في جميع مرافقها الحالية، وجمع وإعادة تدوير المياه العادمة ومياه الأمطار.





الحد من النفايات



وتركز «دناتا» على تقليل المخلفات التي تُلقى في مكبات النفايات للحد من بصمتها البيئية بطرق أخرى غير الانبعاثات.

وتتعاون مع قادة الصناعة وصانعي السياسات لمعالجة نفايات مرافقها لتموين الطائرات عبر العالم. وتستثمر الشركة، بالإضافة إلى ذلك، في حلول مستدامة لإعادة تدوير نفايات البضائع، مثل أحزمة وشبكات الشحن.

وتستهدف «دناتا» تخفيض كميات المخلفات التي تُلقى في مكبات النفايات بنسبة 20 % بحلول عام 2024، بالتنسيق الوثيق مع المطارات، وذلك بتعزيز عمليات فصل واسترجاع المواد القابلة لإعادة التدوير.



تأسست دناتا، التي رسخت مكانة رفيعة كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، في عام 1959، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة عالية الجودة في أكثر من 38 دولة عبر القارات الست.

وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق «دناتا» مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار.



