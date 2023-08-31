«آفاق» تطلق تطبيقها الأول لخدمات التمويل

أعلنت شركة آفاق الإسلامية للتمويل عن إطلاق تطبيقها الأول من نوعه «Aafaq Digital»، والذي يأتي كخطوة على مسار رحلة التحول الرقمي، بهدف إثراء تجارب العملاء.



وقال بيان للشركة: يأتي الكشف الاستراتيجي لهذا التطبيق على نحو متناغم مع رسالة ورؤية آفاق الإسلامية لتبسيط وتعزيز عمليات التمويل لزبائننا الكرام، من دون الحاجة للتوجه إلى الفروع أو التواصل مع مراكز الاتصال.

فالحل الرقمي الجديد يمثل مجرد بداية لاستراتيجية آفاق في مجال التحول الرقمي، والتي تهدف إلى تمكين العملاء من الوصول إلى حلولنا المالية المبتكرة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الذاتية.

ومن بين هذه الخدمات، تقديم طلبات الحصول على بطاقات الائتمان والتمويل الشخصي، وتفعيل بطاقات الائتمان وتعيين أرقام التعريف الشخصي (PIN)، وحظر البطاقات أو إلغاء حظرها، والتسجيل في خطط السداد، والتحقق من كشوف الحساب الإلكتروني، والمزيد من الخدمات الأخرى.

وسيتبع هذا الإطلاق مبادرات رقمية إضافية، منها خدمة الواتساب وإنشاء فروع رقمية جديدة ومتطورة.



وقال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل: «يعد إطلاق التطبيق خطوة استراتيجية مهمة لشركة آفاق، حيث تم تصميمه بالكامل بناءً على آراء العملاء واستجابةً للتغيرات الحالية في أنماط حياتهم، بهدف تلبية احتياجاتهم ومطالبهم. يعتبر هذا الإطلاق للتطبيق الجديد، الذي يتميز بإمكانيات متقدمة وفريدة، بدايةً جديدة تجاه رؤيتنا في أن نكون الوجهة المفضلة لتقديم خدمات التمويل الإسلامي الرقمي في دولة الإمارات».



وقال رافيندران راميا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في آفاق الإسلامية للتمويل: «يمثل التطبيق حلاً شاملاً مصمماً خصيصاً لاحتياجات عملائنا، وقد تم تطويره كحل مخصص للعملاء الحاليين والجدد على حد سواء.

يوفر التطبيق وصولاً مُيَسَّراً إلى خدمات التمويل الرقمي، مما يتيح لهم الاستفادة منها في مكان واحد.

نقدم هذا التطبيق بهدف توفير خدمة سهلة الاستخدام وسريعة وموثوقة يمكن للعملاء الوصول إليها بنقرة واحدة في أي وقت ومن أي مكان».





التحول الرقمي أصبح عاملاً حاسماً لتحقيق النجاح في قطاع المال، إذ يسهم في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، مع تزايد الانتقال تدريجياً من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية. سيتم إضافة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على جميع منصات التواصل، ما سيتيح تنزيل التطبيق بسهولة وسرعة. يمكن للمستخدمين الآن تنزيل التطبيق من متجر Apple Store وGoogle Play.