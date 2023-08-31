35 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أغسطس

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات شهر أغسطس الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 35 مليار درهم مع سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين بعد إعلان الشركات المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من 3.505 تريليونات درهم في نهاية يوليو الماضي إلى 3.54 تريليونات درهم بنهاية أغسطس الجاري، موزعة بواقع 2.855 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و685.34 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال أغسطس بنحو 38.2 مليار درهم موزعة بواقع 28.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و9.97 مليارات درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 12.3 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 589.7 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي «فادجي» 0.24% أو 23.1 نقطة ليغلق عند 9810.21 نقاط، بينما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9502.89 نقطة.

وصعد مؤشر قطاع المالية 1.38%، وقطاع العقار 0.85%، والقطاع الصناعي 0.39%، والرعاية الصحية 19%، والخدمات 6.17%.

وحقق سهم «كيو القابضة» أكبر وتيرة ارتفاع في سوق أبوظبي خلال أغسطس مع صعوده 49%، كما صعدت أسهم «برجيل القابضة» 275%، و«ملتيبلاي» 18%، و«طاقة» 6.2%، و«أدنوك للإمداد» 4.4%، و«أدنوك للحفر» 4.1%، و«العالمية القابضة» 3.5%، و«الدار» 1.74%، و«ألفا ظبي» 0.7%.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 4.9 مليارات درهم، تلاه «كيو القابضة» بنحو 3.35 مليارات درهم، ثم «ملتيبلاي» 3.11 مليارات درهم، و«ألفا ظبي» جاذباً أكثر من 2.6 مليار درهم.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء في سوق أبوظبي خلال تداولات أغسطس بصافي شراء بقيمة 99.5 مليون درهم بعد تسجيلها مشتريات بقيمة 18.44 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 18.3 مليار درهم.

سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بأكثر من 0.58% أو ما يعادل 23.6 نقطة خلال أغسطس، ليغلق عند 4082.87 نقطة، مع صعود مؤشر السلع الاستهلاكية 6.9%، والصناعة بنسبة 4.4%، والعقار بنحو 3.05%.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي «العربية للطيران» 9.7%، و«سالك» 6.7%، و«دبي للاستثمار» 2.05%، و«إعمار للتطوير» 3.3%، و«تيكوم» 3.1%، و«تبريد» 6.7%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، تلاه «مصرف عجمان» بسيولة 1.29 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً أكثر من 1.27 مليار درهم.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء في سوق دبي خلال تداولات أغسطس محققة صافي شراء بقيمة 162.7 مليون درهم بعد تسجيلها مشتريات بقيمة 4.56 مليارات درهم مقابل مبيعات بنحو 4.39 مليارات درهم.