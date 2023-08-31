نمو اقتصاد الهند يتجاوز التوقعات في الربع الثاني

نما اقتصاد الهند بأسرع وتيرة خلال عام في الربع المنتهي في يونيو مدعوماً بنشاط الخدمات والطلب القويين، لكن موسم الرياح الموسمية الأكثر جفافاً من المعتاد قد يقيد النمو في المستقبل.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي 7.8 % على أساس سنوي في الربع الثاني من 6.1 % في الربع الأول، متجاوزاً التوقعات البالغة 7.7 % في استطلاع أجرته رويترز.

وسجلت الفترة المماثلة من عام 2022 أعلى نمو أيضاً عند 13.1 %.

وما زالت الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً، خاصة مع تباطؤ التعافي في الصين بعد جائحة كورونا.

وأبقى كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، في. أنانثا ناجيسواران، على توقعاته للنمو البالغة 6.5 % للعام بأكمله. وقال ناجيسواران: «آفاق النمو مشرقة، على الرغم من أن العوامل الخارجية تشكل مخاطر نزولية».

لكن معظم الاقتصاديين حذروا من أن ظروف المناخ الجافة قد تضر بالنمو في الأرباع المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن كمية متوسطة من الأمطار ستهطل على الهند في سبتمبر، بعد أغسطس الأكثر جفافاً منذ أكثر من قرن.

وفي الربع المنتهي في يونيو نما الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو 60 % من الاقتصاد نحو ستة بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعاً من 2.8 % في الربع المنتهي في مارس، بينما نما التصنيع 4.7 % مقارنة مع 4.5 % في الربع السابق.

لكن نمو تكوين رأس المال، وهو مؤشر للاستثمار، بلغ نحو ثمانية بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 8.9 % في الأشهر الثلاثة السابقة.

كما ارتفع التضخم في قطاع التجزئة إلى أعلى مستوى منذ 15 شهراً مع الارتفاع الكبير في أسعار الخضراوات والحبوب.