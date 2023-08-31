انتهاء أعمال التطوير الشاملة لدوار الساعة التاريخي في دبي

انتهت بلدية دبي من إنجاز مشروع تطوير "دوار الساعة" في منطقة ديرة، بتكلفةٍ وصلت إلى 10 ملايين درهم، حيث شملت الأعمال التطويرية التي بدأت في شهر مايو الماضي؛ إعادة تأهيل وتعزيز المشهد الجمالي للدوار، بتصميم مميز يتماشى مع المكانة العالمية لدبي، ويحتفي بالقيمة التاريخية لهذا الموقع الحيوي في قلب المدينة والذي يضم "برج الساعة الشهير" الذي يعود تاريخ تشييده إلى العام 1963.



وقال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "أنجزنا أعمال التطوير لدوار الساعة في ديرة، أحد أبرز المعالم الهندسية والمعمارية في إمارة دبي، وفقاً للجدول الزمني المخطط له، لإكسابه حلة جديدة بتصميمٍ مميز يحافظ على قيمته الحضارية والتاريخية مع الاهتمام بإظهاره بصورةٍ تعبر عن النمط الفريد الذي تتميز به دبي في المزج بين ملامحها التراثية وسماتها العالمية. فالمشروع يأتي ضمن خطط البلدية في تطوير المعالم الرئيسة في دبي، مع تسخير كافة الإمكانيات الداعمة

لعمليات التطوير العمراني المستدام فيها، بما يعزز من جمالياتها ويظهر ما تتفرد بن من معالم حضارية متنوعة.. ونحن مستمرون في إبراز وتعزيز المشهد الجمالي للمدينة بما يواكب مكانتها العالمية مع الحفاظ على إرثها التاريخي والحضاري".

وقد شملت أعمال تطوير دوار الساعة تجديد الأرضيات، وتنفيذ تصميم جديد لنافورة المياه بأسلوبٍ جمالي يمكن من خلاله التحكم في مستويات المياه لتكوين تشكيلات إبداعية مع استخدام نظام متقدم للإضاءة متعددة الألوان، كذلك شملت أعمال التطوير طلاء برج الساعة والهيكل الإنشائي للدوار. وقد تم استخدم الخرسانة مسبقة الصبّ في الأرضية الجديدة للدوار، والتي صُممت على شكل حصى مرصوفة بطبقات ألوان مختلفة مع تصميمات ثلاثية الأبعاد.



وفيما يتعلق بالمساحات الخضراء، فقد استُخدمت في الأحواض الداخلية نبتة "السيزفيوم" من مغطيات التربة ذات التحمل العالي ويمتاز بقدرته على الانتشار الواسع لتغطية مساحات الأرضيات في المناطق الخضراء، كما استُخدم في الأحواض المحاذية لأعمدة برج الساعة نخيل "الواشنطونيا"، إضافةً إلى ثلاث طبقات من الزهور الطبيعة بتنسيقات ألوان مميزة، وبزاوية رؤية تمكّن المارّة من مشاهدتها بوضوح.

وأشار بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، إلى أن الهيكل الجديد لنافورة المياه، صُمّم بأسلوب يتماشى مع شكل برج الساعة، حيث إن أطرافها الأربعة مقابلة لأعمدة البرج. أما بالنسبة لفوهات النافورة؛ فترتفع على أطرافها الأربع إلى الأعلى بمنسوبٍ مختلف لتشكل بذلك شكل هرمي، فيما ترتفع الفوهات الواقعة في المنتصف بشكل متقاطع مع وجود فوهة كبيرة في المنتصف يصل ارتفاعها إلى أكثر من 5 أمتار. كما تحتوي جميع الفوهات على إضاءة من طراز "آر جي بي"، الملونة والمبرمجة مسبقاً مع وجود مستشعر للنافورة تجعلها تنخفض وترتفع باختلاف شدة الرياح.

ويتمتع النظام الضوئي الجديد في الدوار بخصائص ومميزات تتيح رسم أشكال ثلاثية الأبعاد، وتقديم عروض ضوئية يمكن استخدامها في الاحتفالات والمناسبات المختلفة.

يُذكر أن "برج الساعة" الذي يتوسط الدوار قد

بُني في العام 1963 ويعد من أشهر معالم دبي، وقد أعيد ترميمه في العام 1972 مع الحفاظ على تصميمه الأصلي، وللبرج رمزيته الخاصة التي تنطلق من مكانته كتجسيد لأول معبر بري بين ديرة وبر دبي عبر جسر آل مكتوم.