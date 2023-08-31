ترامب يدفع ببراءته من التلاعب بنتائج انتخابات 2020

ترامب يدفع ببراءته من التلاعب بنتائج انتخابات 2020
التاريخ
8/31/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من التهم الموجهة إليه في القضية الجنائية المرتبطة بالتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الجنوبية.
ويواجه الرئيس السابق والمرشح الأبرز بين الجمهوريين الساعين لخوض السباق الرئاسي في 2024، 13 تهمة بالابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم، سعياً لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية التي انتهت لمصلحة الرئيس جو بايدن.
ودفع ترامب ببراءته في مستند رُفع إلى القضاء، وتخلى فيه عن المثول أمام المحكمة في استدعاء مقرر الأربعاء المقبل.
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