ترامب يدفع ببراءته من التلاعب بنتائج انتخابات 2020

دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من التهم الموجهة إليه في القضية الجنائية المرتبطة بالتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الجنوبية.

ويواجه الرئيس السابق والمرشح الأبرز بين الجمهوريين الساعين لخوض السباق الرئاسي في 2024، 13 تهمة بالابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم، سعياً لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية التي انتهت لمصلحة الرئيس جو بايدن.

ودفع ترامب ببراءته في مستند رُفع إلى القضاء، وتخلى فيه عن المثول أمام المحكمة في استدعاء مقرر الأربعاء المقبل.