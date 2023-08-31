شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي زار موسكو الخميس على أهمية استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، في حين طالب نظيره الروسي سيرغي لافروف بـ "ضمانات".

وانسحبت موسكو في يوليو من هذا الاتفاق المهم للإمدادات الغذائية العالمية، وانتقدت خصوصا عرقلة صادراتها من الحبوب بسبب العقوبات الغربية.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره لافروف "كررنا قناعتنا بأن استئناف الاتفاق سيتيح إعادة الاستقرار".

وأوضح لافروف أن بلاده لن تكتفي بعد اليوم بـ"وعود" بالنسبة إلى صادراتها الزراعية، بل تريد "ضمانات مع نتيجة ملموسة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الغد".

وقال "في حال كهذه، سيستأنف تنفيذ (الاتفاق) برمته اعتباراً من الغد".

واتهم لافروف الغربيين بـ"التدخل" في موضوع صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة، علما أنها منتج عالمي رئيسي مثل أوكرانيا. ولفت إلى أنه بحث مع نظيره التركي في إمكان تزويد تركيا حبوباً روسية بأسعار تشجيعية.

وتابع أن هذه الحبوب الروسية يمكن لاحقا إرسالها "الى الدول الاكثر حاجة إليها في العالم".

من جهته قال فيدان الذي زار موسكو تحضيرا للزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان لروسيا، "هناك عملية تستند الى فهم أفضل لطلبات روسيا".

وذكرت وسائل الاعلام التركية أن إردوغان سيتوجه الى سوتشي على البحر الاسود في الرابع من سبتمبر ليناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إحياء العمل باتفاق الحبوب.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الخميس أنه وجه رسالة إلى لافروف تتضمن "مجموعة اقتراحات ملموسة" لإحياء الاتفاق، مشددا على "أهميته البالغة".

وقال غوتيريش "أخذنا طلبات روسيا في الاعتبار"، آملا بالتوصل هذه المرة الى اتفاق "دائم" لا يهدده خطر التعليق.

لكن لافروف صرح بأن هذه الرسالة "لا تزال تفتقر إلى ضمانات" ولا تتضمن "سوى وعود".

وتعتمد أوكرانيا الآن على الطرق البرية وعلى مرفأ نهري غير عميق ما يحد كثيرا من كميات الحبوب المصدرة.

وتسعى تركيا إلى إحياء الاتفاق أملا في استخدامه منطلقا لمفاوضات سلام أوسع بين كييف وموسكو.



